США заморожують допомогу Грузії на $95 млн через антидемократичні дії влади

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає "Європейська правда".

Він оголосив, що Штати за підсумками перегляду двостороннього співробітництва із Грузією вирішили призупинити надання допомоги на $95 млн, "яка безпосередньо йде на користь грузинського уряду".

"Антидемократичні дії та неправдиві заяви грузинського уряду несумісні з нормами членства в ЄС та НАТО", - наголосив Блінкен.

Американський держсекретар водночас підкреслив, що Штати продовжать підтримувати "програми та заходи, які приносять користь народу Грузії, зміцнюючи демократію, верховенство права, незалежні ЗМІ та економічний розвиток".

"Ми залишатимемося відданими грузинському народу і його євроатлантичним прагненням", – резюмував Блінкен.

Що передувало

3 червня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів".

Сполучені Штати Америки 6 червня запровадили санкції проти грузинських депутатів та членів їхніх сімей за голосування за скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу".

9 липня посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський заявив, що лідери країн ЄС погодились призупинити вступ країни до унії. В "Грузинській мрії" відреагували.

12 липня повідомлялось, що НАТО вперше за 16 років за підсумками саміту не згадало про планований вступ Грузії.