Тайвань та конфлікт в Україні і Газі: Байден поговорив з лідером Китаю

Про це пише CNN.

Видання зазначає, що темами обговорення стали триваючі війни в Газі та Україні, а також ядерний потенціал Північної Кореї. Очікувалося також, що будуть обговорені інші проблеми, які погіршили відносини між Вашингтоном і Пекіном, зокрема Тайвань, нещодавні провокації Китаю в Південнокитайському морі та порушення Пекіном прав людини.

Очікується, що двоє лідерів також обговорять низку питань, у яких чиновники США та Китаю бачать простір для співпраці, включаючи боротьбу з наркотиками, світ штучного інтелекту, що швидко розвивається, і зміну клімату.

"Президент Байден і президент Сі обговорять двосторонні відносини між США та Китаєм, незмінну важливість зміцнення ліній зв’язку та відповідального управління конкуренцією, а також низку регіональних і глобальних питань, - сказав високопоставлений чиновник адміністрації журналістам перед розмовою. - Інтенсивна конкуренція вимагає інтенсивної дипломатії для врегулювання напруженості, усунення неправильного сприйняття та запобігання ненавмисним конфліктам, і цей заклик є одним зі способів зробити це".

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Високопоставлений чиновник адміністрації, який попередньо переглядав дзвінок, швидко зазначив, що попри те, що обидві країни доклали величезних зусиль протягом останнього року, щоб деескалувати історичну високу напруженість у відносинах між США та Китаєм, фраза, яку Байден вимовив після свого саміту з Сі все ще залишається діючою: "Довіряй, але перевіряй".

Байден і Сі також планували вивчити деякі заяви, які вийшли з їхнього саміту в Каліфорнії минулого року, включно з відновленням зв’язку між військовими двох країн і їхньою обіцянкою працювати разом, щоб приборкати виробництво фентанілу. За словами посадовця, розмова мала на меті перевірити прогрес, досягнутий у цих сферах за останній рік.

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Очікується, що під час розмови у вівторок Байден також обговорить підтримку Китаєм Росії у зв’язку з її триваючою війною в Україні після обіцянки Сі Цзіньпіна "зміцнити стратегічну координацію" між Китаєм і Росією під час розмови з Путіним на початку цього року.

І хоча Китай ухилявся від публічного надання летальної допомоги Росії для сприяння її вторгненню в Україну, чиновник попередив, що підтримка Китаєм Росії дозволила країні "відновити російську оборонно-промислову базу, по суті заповнивши торгівлю з європейськими партнерами".

"Ми сподіваємося, що найближчим часом буде можливість провести ще одну особисту зустріч", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

Важливою ознакою триваючої взаємодії адміністрації Байдена з Пекіном є те, що міністр фінансів Джанет Єллен планує відвідати Китай наприкінці цього тижня, де вона зустрінеться зі своїми китайськими колегами під час свого другого візиту.