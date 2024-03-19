Трамп заявив, що в разі його президентства США не вийдуть з НАТО, доки союзники з Європи "гратимуть чесно"

Про це повідомляє Politico.

Трамп в інтерв’ю своєму приятелю та союзнику Найджелу Фараджу для телеканалу GB News підтвердив свою відданість НАТО, однак застеріг європейських країн-членів Альянсу не зловживати підтримкою Америки.

"НАТО має ставитися до США справедливо, тому що якби не Сполучені Штати, НАТО буквально не існувало б", – сказав він.

На запитання, чи допоможуть Сполучені Штати Америки в разі його президентства країнам Альянсу в разі нападу на них Трамп відповів, що "так".

"Так. Але ви знаєте, Сполучені Штати повинні платити свою справедливу частку, а не справедливу частку всіх інших", – додав він.

Також Трамп запевнив, що Америка буде поруч із європейськими союзниками з НАТО "на 100%", якщо вони "гратимуть чесно".

Заява Трампа щодо НАТО на передвиборчому мітингу

Претендент на посаду президента США Дональд Трамп заявив, що "заохочуватиме" Росію атакувати будь-якого члена НАТО, який не платить по рахунках як частина військового Альянсу. Про це він заявив на передвиборчому мітингу у місті Конвей, в Південній Кароліні.

Експрезидент США розповів у виступі, як переконував інших західних лідерів збільшувати військові видатки під час свого першого президентського строку у 2017-2021 роках.

"НАТО був банкрутом, поки я не з'явився. Я сказав: "Усі платитимуть". - Вони сказали: "Ну, якщо ми не платимо, ви все одно будете нас захищати?" - Я сказав: "Точно ні". Вони не могли повірити в це", - пояснив Трамп.

За його словами, президент однієї "великої країни" якось запитав його, чи США будуть далі захищати їх від вторгнення Росії, навіть "якщо вони не заплатять".

"Ні, я не став би вас захищати. Насправді я заохочував би їх (Росію, - ред.) робити все, що їм заманеться. Ти маєш заплатити. Ти маєш платити по рахунках", - переповів Трамп те, що він нібито сказав лідеру неназваної країни-члена НАТО.

14 лютого стало відомо, що цьогоріч рекордні 18 із 31 держав НАТО виконають цільові витрати Альянсу на оборону - 2% ВВП. До цього спонукала заява Трампа.