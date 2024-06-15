В мітингах проти Пашиняна беруть участь багато людей, які приїхали з РФ: представник вірменської громади України Арутюнян про сутички у Вірменії

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Проведемо хронологію попередніх подій. Перша леді Вірменії приїжджала в Україну з гуманітарною допомогою. Багато фур та допомоги прибуло до України. Звісно, це дуже не подобається РФ. Щодо заяв прем'єр-міністра Пашиняна, то хронологія наступна: Вірменія не є союзником РФ у питанні України, було б помилкою собі обрати стратегічним партнером в обороні Росію. Ще була нещодавно заява, що ОДКБ не виконує свої прямі обов'язки. А з останніх заяв – про Білорусь, яка допомагала Азербайджану у крайній війні та з погодження РФ постачала зброю", - прокоментував Овакім Арутюнян.

За його словами, днями пролунала сенсаційна заява, що Вірменія буде виходити з ОДКБ.

"Це все викликало процеси у самій країні, бо не хоче РФ просто так відпускати Вірменію зі свого поля. Зараз у Вірменії відбуваються протести. Вже є декілька десятків поранених як з боку протестувальників, так і з боку правоохоронних органів. Днями були намагання протестувальників взяти штурмом вірменський парламент. Це все очолює представник духовенства Вірменської Апостольської церкви отець Баграт, який очолив ходу на Єреван ще кілька місяців тому, що вилилось у протистояння з правоохоронними органами в останні дні біля парламенту", - зауважив представник вірменської громади України.

Арутюнян додав, що отець Баграт, якій очолює ці мітинги, має тісний зв'язок з проросійськими силами, які представлені вірменами, що приїхали зараз з Росії. Він наголосив, що у мітингах беруть участь багато людей з РФ і повторив, що це вірмени. Якби не цей зв'язок з минулою проросійською владою, то можна було б сказати, що відбуваються якісь демократичні процеси через незадоволення рішенням Пашиняна.

"Але ж як тільки прем'єр-міністр Пашинян почав повністю розворот у бік США, Європи, України, почав робити такі різкі заяви, то з того моменту відчутно зросла опозиційна активність. Хтось почав кричати, що прем'єр не той, треба дружити з Росією. І ось що сталося. Дуже складна ситуація зараз у Вірменії. Сподіваємося, що ніякого реваншу проросійських сил у Вірменії не станеться", - резюмував експерт з україно-вірменських відносин.