Іран вдруге за рік вивів на орбіту науково-дослідницький супутник
У суботу, 14 вересня, Іран запустив у космос науково-дослідницький супутник, розроблений аерокосмічним підрозділом Корпусу вартових ісламської революції
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними видання, супутник Chamran-1 був виведений на орбіту на висоту 550 кілометрів над Землею.
Головною місією супутника є тестування і перевірка критично важливих апаратних і програмних систем, призначених для орбітального маневрування.
За словами керівника Іранського космічного агентства, Іран має намір розширити свою космічну програму, запустивши до березня ще до восьми супутників.
Американські військові стверджують, що балістичні технології далекого радіусу дії, які використовують для виведення супутників на орбіту, можуть також дозволити Тегерану запускати зброю далекого радіусу дії, можливо, включаючи ядерні боєголовки, передає Reuters.
Натомість Тегеран заперечує, що його супутникова діяльність є прикриттям для розробки балістичних ракет, і заявляє, що ніколи не займався розробкою ядерної зброї.
За інформацією державних ЗМІ, інша місія Chamran-1 полягала в тому, щоб "оцінити підсистему руху на холодному газі в космічних системах і роботу підсистем навігації і контролю орієнтації".
- Раніше цього тижня Сполучені Штати Америки оголосили про запровадження санкцій проти Росії та Ірану у відповідь на постачання Тегерана балістичних ракет Москві.
- Згодом постійний представник США при ООН Роберт Вудс на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що передача Іраном та КНДР зброї та технологій для Росії робить країни "співучасниками злочину та поміщає на неправильний бік історії".
- Супутникові знімки зафіксували вантажне судно Port Olya 3 під російським прапором, яке, як припускають, транспортувало балістичні ракети з Ірану.
- 11 вересня міністерство закордонних справ Великої Британії викликало тимчасового повіреного у справах Ірану в зв'язку з передачею балістичних ракет Росії.
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