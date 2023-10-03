"Тепер видно дно": у НАТО закликали союзників збільшити виробництво боєприпасів для України

Про це повідомляє BBC.

На Варшавському форумі безпеки адмірал Бауер сказав, що "тепер видно дно", коментуючи ситуацію з виробництвом зброї у країнах НАТО для допомоги Україні у війні з РФ, тому що їх склади боєприпасів уже заповнені наполовину або навіть порожні.

Він наголосив, що уряди та виробники оборонної техніки повинні нарощувати виробництво набагато вищими темпами та у більших обсягах.

"Нам потрібні великі обсяги. Економіка "точно, вчасно і достатньо", яку ми разом побудували за 30 років у наших ліберальних економіках, підходить для багатьох речей, але не для збройних сил під час війни", - сказав Бауер.

Міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіппі зазначив, що запаси Заходу "виглядають дещо слабкими", і закликав країни НАТО витрачати 2% свого бюджету на оборону.

"Якщо не час, коли в Європі йде війна, витрачати 2% на оборону, то коли? Модель "точно і вчасно" не працює, коли потрібно бути готовим до завтрашнього бою", - сказав він.

Хіппі наголосив, що союзники мають стимулювати боротьбу України постійно, тому що "якщо вона зупиниться, це не означає, що Путін автоматично зупиниться".