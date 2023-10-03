"Тепер видно дно": у НАТО закликали союзників збільшити виробництво боєприпасів для України
Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що союзники мають нарощувати виробництво зброї, бо Україна використовує боєприпаси швидше, ніж західні держави можуть їх постачати
Про це повідомляє BBC.
На Варшавському форумі безпеки адмірал Бауер сказав, що "тепер видно дно", коментуючи ситуацію з виробництвом зброї у країнах НАТО для допомоги Україні у війні з РФ, тому що їх склади боєприпасів уже заповнені наполовину або навіть порожні.
Він наголосив, що уряди та виробники оборонної техніки повинні нарощувати виробництво набагато вищими темпами та у більших обсягах.
"Нам потрібні великі обсяги. Економіка "точно, вчасно і достатньо", яку ми разом побудували за 30 років у наших ліберальних економіках, підходить для багатьох речей, але не для збройних сил під час війни", - сказав Бауер.
Міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіппі зазначив, що запаси Заходу "виглядають дещо слабкими", і закликав країни НАТО витрачати 2% свого бюджету на оборону.
"Якщо не час, коли в Європі йде війна, витрачати 2% на оборону, то коли? Модель "точно і вчасно" не працює, коли потрібно бути готовим до завтрашнього бою", - сказав він.
Хіппі наголосив, що союзники мають стимулювати боротьбу України постійно, тому що "якщо вона зупиниться, це не означає, що Путін автоматично зупиниться".
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