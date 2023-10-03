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"Тепер видно дно": у НАТО закликали союзників збільшити виробництво боєприпасів для України

3 жовтня, 2023 вiвторок
23:21
Війна з Росією НАТО, державний прапор України

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що союзники мають нарощувати виробництво зброї, бо Україна використовує боєприпаси швидше, ніж західні держави можуть їх постачати

Про це повідомляє BBC.

На Варшавському форумі безпеки адмірал Бауер сказав, що "тепер видно дно", коментуючи ситуацію з виробництвом зброї у країнах НАТО для допомоги Україні у війні з РФ, тому що їх склади боєприпасів уже заповнені наполовину або навіть порожні.

Він наголосив, що уряди та виробники оборонної техніки повинні нарощувати виробництво набагато вищими темпами та у більших обсягах.

"Нам потрібні великі обсяги. Економіка "точно, вчасно і достатньо", яку ми разом побудували за 30 років у наших ліберальних економіках, підходить для багатьох речей, але не для збройних сил під час війни", - сказав Бауер.

Міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіппі зазначив, що запаси Заходу "виглядають дещо слабкими", і закликав країни НАТО витрачати 2% свого бюджету на оборону.

"Якщо не час, коли в Європі йде війна, витрачати 2% на оборону, то коли? Модель "точно і вчасно" не працює, коли потрібно бути готовим до завтрашнього бою", - сказав він.

Хіппі наголосив, що союзники мають стимулювати боротьбу України постійно, тому що "якщо вона зупиниться, це не означає, що Путін автоматично зупиниться".

  • У понеділок, 2 жовтня, Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги для боротьби проти російської агресії, у який увійшли: спецтехніка, засоби зв'язку та снаряди.
  • 3 жовтня Європейський парламент проголосував за резолюцію з перегляду бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки, які, зокрема, передбачають створення спеціального Українського фонду на €50 млрд.
  • У Білому домі оголосили, що США готують новий пакет допомоги для України, який буде відправлений найближчим часом.
  • Держдеп звернувся із закликом до Конгресу вжити вкрай важливих заходів для продовження підтримки України, підкресливши, що за цим спостерігають і союзники, і противники США.
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