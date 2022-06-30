Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо Швецію та Фінляндію прийняли без ПДЧ, то чому Україну не прийняти без ПДЧ? В Україні є унікальна відмінність від інших країн НАТО - ми з Росією воюємо. Альянс був створений для протидії цій імперії зла. Путінська Росія - це логічне продовження Радянського Союзу. Тільки Україна наважилась воювати з цією імперією зла", - наголосив Самусь.

Також військовий аналітик додав, що Україна готова стати членом НАТО.

"Україна має проблеми з демократичними інституціями, реформами, судами, СБУ. Проблеми треба вирішувати. Не бачу перешкод, щоб ухвалити план дій щодо членства України в НАТО та почати реалізовувати паралельно з війною. Країна - кандидат отримує більше можливостей для здійснення реформ щодо наближення до стандартів НАТО", - підкреслив Самусь.

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