Про це він повідомив під час свого вечірнього звернення у вівторок, 1 листопада.

"Проговорили з Президентом Макроном ситуацію з нашим продовольчим експортом. Цими днями рух суден з українською агропродукцією продовжився, передусім завдяки принциповості партнерів, а саме ООН і Туреччини, які не сприймають російських намагань знищити зернову угоду", - заявив Зеленський.

Також він зауважив, що зараз потрібен надійний і довгостроковий захист зерновому коридору й Росія має чітко знати, що "отримає жорстку відповідь світу на будь-які кроки, які зривають наш продовольчий експорт".

"Це питання буквально про життя для десятків мільйонів людей", - додав він.

Читайте також: З Європи в Україну здійснили тестову поставку електроенергії

Зокрема й це президент обговорив сьогодні з Прем’єр-міністром Камбоджі. Зеленський повідомив, що якщо ціни на продовольство через російську агресію зростатимуть, а на продовольчому ринку утвориться дефіцит - це неминуче призведе до катастрофічних наслідків у більшості країн АСЕАН, як і в інших регіонах світу.

"Ця країна зараз головує в АСЕАН, одному з найпотужніших світових об’єднань. Це понад 600 мільйонів людей у десяти країнах. І для кожної з цих країн продовольча криза – це реальна загроза національній безпеці", - зауважив Зеленський.

Єврокомісарка прибула до Києва у вівторок після ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України і заявила про необхідність збільшення підтримки українського енергосектору.

1 листопада стало відомо, що Євросоюзу вдалося залучити 25,5 мільйона євро для задоволення негайних потреб України в енергетичній сфері.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb