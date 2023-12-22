Треба робити все можливе й неможливе, щоб наш персонал залишався на ЗАЕС, - ексміністр енергетики Плачков

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація дуже складна, загрозлива, я б сказав, там вона не контрольована тому, що в місті МАГАТЕ виконує неймовірно важливу роботу, але його не допускають до всіх об'єктів для того, щоб воно моніторило в цілому ситуацію. Там дуже висока велика проблема з персоналом, бо російський персонал не хоче їхати працювати на Запорізьку атомну станцію і це зрозуміло. Дуже багато нашого персоналу виїхала і там є проблема з персоналом, який буде забезпечувати якісну безпеку експлуатації", - наголосив колишній міністр палива та енергетики України.

Плачков підкреслив, що на станції має бути кваліфікований персонал навіть у стані зупину, адже працює система захисту.

"Моя порада така, я б робив усе можливе і неможливе для того, щоб той наш український персонал лишався, навіть вони навіть підписують усе що завгодно, беруть все що завгодно для того, щоб забезпечити безпеку. Також важлива робота спроможності атомної станції після деокупації, бо є загроза, що ми отримуємо не робочу станцію після деокупації", - підсумував він.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Російські окупанти 24 липня перевели четвертий енергоблок Запорізької атомної електростанції у стан "гарячий зупин", що є порушенням міжнародного ядерного законодавства.

А 25 липня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувало на околиці майданчика Запорізької атомної електростанції протипіхотні міни.

29 липня у МАГАТЕ повідомили, що після того, як четвертий енергоблок на окупованій Запорізькій АЕС перевели в гарячий зупин, було охолоджено п'ятий енергоблок.

Експерти МАГАТЕ 4 серпня заявили, що не помітили мін або вибухівки на дахах двох реакторних будівель ЗАЕС. До інших вони не отримали доступу.

9 вересня МАГАТЕ припустило посилення військової активності в районі Запорізької атомної електростанції через численні вибухи впродовж останнього тижня.

Напередодні, 28 вересня, стало відомо, що Україна увійшла до складу Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії на 2023-2025 роки. Це один із двох керівних органів МАГАТЕ.

Екологічна організація Greenpeace оприлюднила висновки, де стверджує: міжнародні органи регулювання не в змозі ефективно наглядати за безпекою на ЗАЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів. Це створює загрозу потенційно небезпечної ядерної ситуації на станції.

4 листопада Міжнародне агентство з атомної енергії провело тринадцяту ротацію своєї місії на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

5 грудня 2023 року відбулася чотирнадцята ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, яка тимчасово окупована російськими військовими.

Окупанти посилюють тиск на громадян України, які працюють на ЗАЕС, щоб змусити їх отримати російські паспорти та підписати контракти з "Росатомом", повідомляє Головне управління розвідки МО України (ГУР).