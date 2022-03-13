"Це не вартує грошей або чогось іще": Кулеба закликав іноземців не їхати воювати до України з боку Росії

Про це він написав у Twitter.



"Росія веде агресивну війну проти України. Я попереджаю іноземних громадян, яких можуть агітувати приєднатися до російських сил вторгнення: не робіть цього. Ми вже порушили справи у міжнародних судах. Навіть якщо ви виживете, ви будете військовими злочинцями. Це не вартує грошей або чогось іще", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, РФ для перекидання в Україну стягує військових з Вірменії, Сирії та Сербії.

За даними української розвідки, Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада.