"Це не вартує грошей або чогось іще": Кулеба закликав іноземців не їхати воювати до України з боку Росії
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав жителів інших країн не починати воювати з боку Росії на території України
Про це він написав у Twitter.
"Росія веде агресивну війну проти України. Я попереджаю іноземних громадян, яких можуть агітувати приєднатися до російських сил вторгнення: не робіть цього. Ми вже порушили справи у міжнародних судах. Навіть якщо ви виживете, ви будете військовими злочинцями. Це не вартує грошей або чогось іще", - зазначив Кулеба.
- Нагадаємо, РФ для перекидання в Україну стягує військових з Вірменії, Сирії та Сербії.
- За даними української розвідки, Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада.
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