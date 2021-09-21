Це все, що ти вмієш: Джошуа познущався над Усиком перед чемпіонським боєм

Джошуа виклав відео, на якому він жонглює м'ячами в тренувальному залі у Instagram.

Таким чином, британець зімітував ролики Усика, який часто показує, як він жонглює під час підготовки до поєдинків.

"Все, що ти вмієш - це жонглювати", - написав Джошуа.

Бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



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