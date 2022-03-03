"Це вже не армія - це звичайні боягузи і терористи": Резніков про тактику окупантів

Про це Резніков написав у Facebook.



"Російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності. Вони обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія - це звичайні боягузи і терористи", - написав Резніков.



Міністр також поділився своїми враженнями від українського спротиву російській навалі.



"Раніше я навіть не замислювався, скільки годин у тижні? Виявилося - 168. 168 годин. Вже цілий тиждень Україна дає відсіч російським окупантам. Ніхто. Усвідомте це. Ніхто. Ні в Росії, ні на Заході не вірив, що ми протримаємося тиждень. Єдині, хто вірив - це ми з вами. Дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що у випадку повномасштабного вторгнення Росії ми вистоїмо. Сьогодні таких - майже 90%. Це результат героїзму наших захисників і захисниць. Це результат професійних дій нашого командування. Це самовідданість кожного з вас. Наші медики, рятувальники, комунальники, залізничники, журналісти, фінансисти тримають свій фронт. Країна не зупинилася і бореться", - написав Резніков.



Також міністр відзначив дії голів військово-цивільних адміністрацій та мерів на передовій.



"Хочу особливо відзначити голів військово-цивільних адміністрацій та мерів, які сьогодні на передовій. Чернігів, Суми, Конотоп, Харків, Маріуполь, Херсон, Миколаїв - це форпости Європи. Наша армія вже знищила тисячі окупантів. І стільки ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох країн. Можливості наших Збройних Сил зростають, надходить допомога. На багатьох ділянках блискуче себе проявили бійці тероборони. Наші повітряні аси вже стали легендами. Десантники, піхота, артилерія - усі доводять, що українці - найкращі. Вчора я закликав громадян до тотального спротиву. Треба знищити комунікації ворога. Ці метастази, які він намагається протягнути по нашій землі", - написав Резніков.



Очільник Міноборони закликав українців до подальшого спротиву попри всі випробування війною.



"Попереду ще багато випробувань. Буде кров, сльози, біль. Але зараз як ніколи у нас є усі підстави бути впевненим у собі. І у тих, хто поряд. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!" - написав Резніков.



Нагадаємо, у Сумах унаслідок ракетного удару окупантів постраждало п'ятеро людей.

У Харкові під час обстрілу загинула співробітниця ОБСЄ. Крім того, від російського обстрілу в Харкові постраждав Успенський собор, де переховувалися люди.