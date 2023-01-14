"Це якесь божевілля!",- екстренер збірної Сабо розкритикував "Шахтар" за торги щодо Мудрика під час війни
Колишній головний тренер "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо вважає, що донецькому "Шахтарю" не варто торгуватись стосовно продажу Михайла Мудрика
Про це повідомляє "UA-Футбол".
"Знаєте, зараз, коли йде війна, не дуже красиво виглядає, що "Шахтар" торгується. Дай Боже, щоб донецький клуб все ж продав футболіста, а сам Мудрик зумів гармонійно увійти до нового колективу. Адже умови в АПЛ зовсім інші, ніж у нас", - заявив екстренер "Динамо" і збірної України.
Йожеф Сабо також розкритикував фінансові запити "Шахтаря" у 100 млн євро.
"Це якесь божевілля! Навіть не знаю, як це пояснити: чи сьогодні гроші вже не рахують, чи ще щось. З‘явилось стільки багачів, мільярдерів, що в них ті гроші кури не клюють! Вони за футболіста можуть давати скільки хочеш! Такі от часи настали...", - сказав Сабо.
У нинішньому сезоні 22-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 18 матчів, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.
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Transfermakt оцінює Мудрика у 40 млн євро - це найвищий показник в історії УПЛ.
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27 грудня "Арсенал" зробив офіційну пропозицію "Шахтарю" щодо Михайла Мудрика у 60 млн євро.
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1 січня футболіст "Шахтаря" Михайло Мудрик узгодив умови особистого контракту з англійським "Арсеналом".
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3 січня повідомлялось, що "Челсі" та "Шахтар" проведуть переговори щодо трансферу українського вінгера.
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У четвер, 12 січня, представники лондонського клубу зробили нову пропозицію "Шахтарю" стосовно трансферу Мудрика. Після цього стало відомо, що "Арсенал" готовий заплатити за Мудрика до 95 млн євро.
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