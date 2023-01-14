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"Це якесь божевілля!",- екстренер збірної Сабо розкритикував "Шахтар" за торги щодо Мудрика під час війни

14 січня, 2023 субота
00:00
Спорт Йожеф Сабо

Колишній головний тренер "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо вважає, що донецькому "Шахтарю" не варто торгуватись стосовно продажу Михайла Мудрика

Про це повідомляє "UA-Футбол".

"Знаєте, зараз, коли йде війна, не дуже красиво виглядає, що "Шахтар" торгується. Дай Боже, щоб донецький клуб все ж продав футболіста, а сам Мудрик зумів гармонійно увійти до нового колективу. Адже умови в АПЛ зовсім інші, ніж у нас", - заявив екстренер "Динамо" і збірної України.

Йожеф Сабо також розкритикував фінансові запити "Шахтаря" у 100 млн євро.

"Це якесь божевілля! Навіть не знаю, як це пояснити: чи сьогодні гроші вже не рахують, чи ще щось. З‘явилось стільки багачів, мільярдерів, що в них ті гроші кури не клюють! Вони за футболіста можуть давати скільки хочеш! Такі от часи настали...", - сказав Сабо.

У нинішньому сезоні 22-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 18 матчів, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.  

Читайте також: Мудрик зароблятиме в "Арсеналі" більше ніж 5 млн євро на рік, - інсайдер

Transfermakt оцінює Мудрика у 40 млн євро - це найвищий показник в історії УПЛ. 

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футбол
Шахтар
Англія
УПЛ
чемпіонат України
війна з Росією
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