У державі повністю відсутнє системне планування, - гендиректор ТОВ "ПК "Пожмашина"

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Ми виготовляємо пожежну техніку, є багато підприємств оборонного комплексу, які виробляють оборонну продукцію, відповідно, головним замовником є держава, тобто Міноборони, ДСНС та інші силові підрозділи. У державі повністю відсутнє системне планування, бо люди, які відповідають за замовлення, планування, проведення тендерів, закупівлю техніки чи обладнання, взагалі самоусунулися від виконання своїх функцій. І сьогодні виробники, розуміючи потреби, виробляють продукцію на склади, а якщо пощастить, то техніка реалізовується", - розказав генеральний директор ПК "Пожмашина".

За його словами, тільки в листопаді-грудні починають проводити тендери, йде неосвоєння бюджетних коштів, замовники бігають по всьому ринку та шукають техніку, яка є в наявності, бо у них горить невиконання бюджету. Якщо не знаходять в Україні, то купують імпортну техніку, знищуючи таким чином українське виробництво. І таких прикладів сотні по країні.

"Але українські виробники не мають можливості так працювати, бо цикл виробництва становить 4-6 місяців. У нормальних країнах з початку року розміщують 3-х чи 5-річні держзамовлення, відповідно, виробники чітко та системно розуміють своє виробництво, збільшують обсяги, кількість робочих місць, податки. Але це не про наших замовників, не про нашу державу. Десь уряд рапортує, що збільшилися обсяги виробництва – це неправда, бо виробництва сьогодні в Україні закриваються, звичайно, окрім виробництва зброї", - зауважив Олег Авер’янов.