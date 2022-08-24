У Донецьку горить торговий центр, площа пожежі - понад 5 тис. кв. м

Про це пише російське видання ТАСС.

Пропагандисти поширюють інформацію, що нібито сильна пожежа розпочалася після обстрілу українськими силовиками.

У телеграм-каналі "Типичный Донецк" повідомляють, що площа пожежі у ТЦ досягла 5000 м², для ліквідації вогню залучили 20 відділень рятувальників.

"Наразі співробітники МНС ліквідують горіння торгової зали, а також двох стелажів з лакофарбовими виробами на території літнього торговельного майданчика", - йдеться у повідомленні.

У мережі опубліковано відео, на яких можна побачити сильну пожежу. Стовп диму помітно в багатьох районах міста.

24 серпня під час повітряної тривоги протиповітряна оборона збила ракету російських окупантів.

У Малій Данилівці Харківської області зафіксували влучання російських снарядів у домівки та інфраструктуру. Відомо, що два мирних жителі отримали поранення.

Служба безпеки України завадила російським спецслужбам організувати в Україні постановні "акції протесту" до Дня Незалежності. Окупанти хотіли використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації у Київській, Житомирській і Полтавській областях.

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