У Донецьку горить торговий центр, площа пожежі - понад 5 тис. кв. м
У тимчасово окупованому Донецьку горить ТЦ "Галактика"(колишній Епіцентр). Російські "ЗМІ" вже звинуватили Україну в обстрілі міста
Про це пише російське видання ТАСС.
Пропагандисти поширюють інформацію, що нібито сильна пожежа розпочалася після обстрілу українськими силовиками.
У телеграм-каналі "Типичный Донецк" повідомляють, що площа пожежі у ТЦ досягла 5000 м², для ліквідації вогню залучили 20 відділень рятувальників.
"Наразі співробітники МНС ліквідують горіння торгової зали, а також двох стелажів з лакофарбовими виробами на території літнього торговельного майданчика", - йдеться у повідомленні.
У мережі опубліковано відео, на яких можна побачити сильну пожежу. Стовп диму помітно в багатьох районах міста.
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