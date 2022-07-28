У G-7 прокоментували призначення Клименка на посаду очільника САП

Про це повідомили у Twitter головування Німеччини у "Групі підтримки" послів G7 в Україні.

"Посли G7 вітають призначення Олександра Клименка головою САП сьогодні генеральним прокурором Костіним. Президент України Володимир Зеленський уможливив це довгоочікуване, позитивне завершення процедури відбору", - йдеться у заяві.

"Це величезний стрибок вперед на шляху до створення антикорупційної архітектури України придатною для досягнення цілей. Тепер Україна має переконатися, що САП забезпечена усіма ресурсами та інституційною незалежністю, необхідними для боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади", - вважають посли G-7.

21 грудня 2021 року комісія з обрання керівника САП оголосила результати конкурсу на посаду: Олександр Клименко набрав 246 балів, прокурор Андрій Синюк - 229 балів. Відповідно, Клименко мав очолити САП, а Синюк - стати його заступником. Проте подальший процес призначення загальмував: комісія не могла зібратися, бо не було кворуму, засідання переносили через відсутність когось із членів комісії тощо.

19 липня конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу.

27 липня Верховна Рада призначила генеральним прокурором висунутого президентом Володимиром Зеленським нардепа від "Слуги Народу", голову парламентського комітету з правової політики Андрія Костіна.

28 липня очільником САП призначено детектива НАБУ Клименка, який виграв конкурс на посаду.

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