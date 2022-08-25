English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Кримінал У Геленджику на півдні Росії під час суперечки про війну в Україні вбили місцевого мешканця

У Геленджику на півдні Росії під час суперечки про війну в Україні вбили місцевого мешканця

25 серпня, 2022 четвер
20:39
Кримінал Убивство в Геленджику

У Геленджику (Краснодарський край РФ) суперечка про війну в Україні закінчилася жорстоким вбивством

Про це повідомляє Кавказ.Реалии.

У регіональному управлінні слідчого комітету РФ розповіли, що місцевий мешканець і 32-річний турист з Бєлгорода Микола Павлов познайомилися в місті в ніч проти 25 серпня. 

Під час розпивання алкоголю виник конфлікт, причиною якого, ймовірно, стала суперечка про війну в Україні – про це заявив сам нападник. Тоді Павлов вдарив співрозмовника ножем у горло. Від отриманого поранення чоловік помер до приїзду медиків.

Опитані кореспондентом "Кавказ.Реалії" очевидці розповіли, що сварку "чув весь двір", конфлікт тривав не менше пів години. За словами жителів сусіднього будинку, убитий перед смертю вигукнув "Слава Україні".

На відео, зробленому відразу після затримання Павлова, яке потрапило в мережу, він пояснює, що його товариш по чарці нібито був з України, "сам доводив" і "обіцяв голову (моїй) мамці відрізати".

"Він українець смердючий. ... Що в руці було, те й вийшло", - каже вбивця.

  • 25 серпня У Росії ледве не зіткнулися пасажирський і військовий літак.
  • У Ризі знесли 79-метровий обеліск – останній елемент радянського пам'ятника.
  • У Білорусі відкрили кримінальну справу проти українського нардепа Гончаренка.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
війна з Росією
Читайте також:
Олексій Резніков
24 серпня, 2022 середа
Washington Post оприлюднив зміст ультиматуму, який Шойгу передав Резнікову невдовзі після вторгнення
Лукашенко
24 серпня, 2022 середа
Після сотень ракет: Лукашенко наважився привітати українців з Днем Незалежності та побажав "мирного неба"
Алексей Данилов
25 серпня, 2022 четвер
Данілов закликає готуватися до затяжних боїв з Росією: ми матимемо велику війну з нею
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.52
    Купівля 39.52
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 39.47
    Продаж 40.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
25 серпня
21:48
Аслан Бжанія
Буде третьою. Невизнана Абхазія хоче долучитися до "союзної держави" Росії та Білорусі
21:36
Євген Пригожин
Пригожин в колоніях вербує нових вагнерівців: обіцяє війну "на роки" та мутації в разі ядерної війни
21:29
Ганна Маляр
Виплати 15 млн грн родинам загиблих військових ніхто не скасовував, – Ганна Маляр
21:29
Таміла Ташева
У Криму незаконно перебувають 800 тис росіян, - представниця президента в АРК
21:12
Пентагон
У США запропонують офіційну назву військовій місії в Україні, - The Wall Street Journal
21:09
Вакцинація в Україні
Для масової вакцинації внутрішніх переселенців від COVID-19 залучать мобільні бригади  
21:08
Дім драконів
Серіал "Дім драконів" розкритикували за відсутність попереджень про сцену пологів
20:56
Росія просить Індію надати клієнтам РФ військову допомогу
Росія просить Індію допомоги у постачанні та обслуговуванні техніки
20:55
Олексій Алчин
Болгарія відмовилася екстрадувати до РФ росіянина, який спалив свій паспорт, протестуючи проти війни в Україні
20:52
Футболісти СК "Дніпро-1"
"Дніпро-1" програв АЕКу та вилетів з Ліги Європи
20:42
Іван Федоров
Мер Мелітополя радить евакуюватись з міста до початку опалювального сезону
20:24
Екзопланета TOI-1452 b повністю вкрита водою
Від Землі за 100 світлових років. Вчені виявили планету, яка повністю покрита водою
20:23
Байден Зеленський
Зеленський та Байден обговорили перспективу співпраці та притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини
20:20
АЗС
АЗС, які завищували ціни на пальне, заплатять 11,5 млн грн штрафів 
20:06
аерофлот
У Росії ледве не зіткнулися пасажирський і військовий літак
20:05
Спостерігачі зустріли оплесками: в Ризі знесли 79-метровий обеліск – останній елемент радянського пам'ятника
20:05
"Реал" святкує перемогу в ЛЧ
Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу
20:01
Олексій Гончаренко
"За погрози насильством Лукашенку": в Білорусі відкрили кримінальну справу проти українського нардепа Гончаренка
19:55
ФК Шахтар
"Шахтар" дізнався суперників у Лізі чемпіонів
19:41
Ексклюзив
Росія готує псевдореферендум з приєднання окупованих регіонів України
"Референдуму" не буде на Донеччині й Луганщині: щоб його провести, окупантам потрібен повний контроль території в адміністративних межах, - аналітик Гармаш
19:36
Оболонський острів
У власність громади Києва передали Оболонський острів
19:22
Егілс Левітс
З офіційного сайту президента Латвії забрали російську мову
19:21
Інтерв’ю
Леся Литвинова
Піти в ЗСУ – це емоційне рішення, але якби я цього не зробила, то не пробачила б собі, – волонтер Леся Литвинова
19:10
опалення, тарифи, газ
"Восени тарифи на тепло підвищать удвічі", мораторій "діє лише до кінця року": у РНБО спростували фейки про ціни на комуналку
19:02
Папа Франциск та патріарх Кирило
Очільник РПЦ Кирило не поїде на зустріч релігійних лідерів у Казахстан, де він мав говорити з Папою Римським про Україну
18:49
монета
"Монета за донат для ЗСУ": за першу добу акції НБУ зібрав понад пів мільйона гривень
18:48
Генштаб ЗСУ, війна з Росією
Ворог намагався прорвати оборону біля Первомайського й атакував на багатьох напрямках, але успіху не мав, - Генштаб
18:48
Київ
Вулиця Героїв полку "Азов" та площа Героїв УПА: у Києві перейменували 95 вулиць
18:40
Кошти, інженерна експертиза і транспорт: Велика Британія допоможе Україні відновити пошкоджену війною інфраструктуру
18:39
Ексклюзив
окупанти
Якщо Північна Корея погодиться надати Кремлю найманців, це допоможе США назавжди розв'язати проблему її диктаторського режиму, - експерт Defense Express Киричевський
18:38
Антитіла
"На черзі - мистецькі акції за кордоном і соціальна робота": Залужний повернув "Антитіла" з фронту
18:12
Інтерв’ю
Володимир Шейко
Директор Українського інституту Володимир Шейко: Ми стараємося бути незручними в наших проєктах для Заходу ― інакше ми програємо
18:09
Євген Ройзман в залі суду
Російському опозиціонеру Ройзману заборонили відвідувати громадські місця й користуватись інтернетом і звільнили в залі суду
18:02
польща гроші злотий
Уряд Польщі затримує місцевій владі кошти на компенсації за проживання українських біженців
17:55
Бен Воллес
Росія у війні проти України втратила понад 80 тисяч військових, - міністр оборони Великої Британії Воллес
17:38
Ексклюзив
карта бойових дій
Росіяни створили мережу понтонно-мостових переправ на Херсонщині для забезпечення угрупування на західному березі Дніпра, - полковник ЗСУ Селезньов
17:36
Інфографіка
АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:31
Диверсія на залізниці в Курській області РФ
В прикордонній з Україною Курській області РФ знову підірвали залізничну колію
17:31
Олаф Шольц
Олаф Шольц відвідав українських військових під час танкових навчань у Німеччині і пообіцяв подальшу військову підтримку
17:18
Ексклюзив
Російські рублі відмовляються міняти у Білорусі
Зміцнення рубля має негативний вплив для РФ, - економіст Вишлінський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV