Про це повідомляє Кавказ.Реалии.

У регіональному управлінні слідчого комітету РФ розповіли, що місцевий мешканець і 32-річний турист з Бєлгорода Микола Павлов познайомилися в місті в ніч проти 25 серпня.

Під час розпивання алкоголю виник конфлікт, причиною якого, ймовірно, стала суперечка про війну в Україні – про це заявив сам нападник. Тоді Павлов вдарив співрозмовника ножем у горло. Від отриманого поранення чоловік помер до приїзду медиків.

Опитані кореспондентом "Кавказ.Реалії" очевидці розповіли, що сварку "чув весь двір", конфлікт тривав не менше пів години. За словами жителів сусіднього будинку, убитий перед смертю вигукнув "Слава Україні".

На відео, зробленому відразу після затримання Павлова, яке потрапило в мережу, він пояснює, що його товариш по чарці нібито був з України, "сам доводив" і "обіцяв голову (моїй) мамці відрізати".

"Він українець смердючий. ... Що в руці було, те й вийшло", - каже вбивця.

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