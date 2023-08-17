Про це Рінкевичс написав у Twitter.

"Сьогодні я скликав засідання Ради національної безпеки, на порядку денному: політика покарання в умовах гібридної війни, ситуація на східному кордоні та присутність групи Вагнера в Білорусі", - пише президент Латвії.

Delfi повідомляє, що Рінкевичс висловив невдоволення кримінальною політикою щодо осіб, причетних до організації нелегальної міграції.

"Ті, хто допомагають, організовують нелегальну міграцію і допомагають режиму Олександра Лукашенка, допомагають ворогу. За це можна отримати 30 діб арешту, після чого людина добре відпочиває і продовжує займатися тим, чим займалася раніше. Який сенс вимагати від прикордонників, внутрішніх військ і національних збройних сил активно захищати кордон, якщо в таких ситуаціях суди й прокуратура дивляться на речі по-іншому?" - висловлюється латвійський президент.

Рінкевичс також підкреслив необхідність впоратися з рядом проблем на кордоні з РФ та Білоруссю. Він вказав, що східний кордон складається з трьох частин: є невлаштована ділянка, є кордон з Росією, який було побудовано до 2019 року і який враховував тодішню загрозу від РФ, і є кордон з Білоруссю, який було обладнано, щоб стримувати мігрантів, але який не захистить від серйозніших провокацій.

За словами президента, пріоритетом є оснащення східного кордону Латвії датчиками, системами відеоспостереження, а також спорудження стримувального паркану.

Що відомо про вагнерівців у Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати. Згодом повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

7 серпня в Білорусі стартували військові навчання. Полігони розташовано поруч із Сувальським коридором – ділянкою між Польщею та Литвою і Білоруссю та Калініградською областю Росії.

8 серпня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак задовольнив прохання командувача прикордонної служби й наказав посилити кордон із Білоруссю додатковими солдатами. Наступного дня стало відомо, що Польща додатково відправить на кордон із Білоруссю вдвічі більше військових, ніж планувала. 13 серпня у міноборони заявили, що Польща прикриє кордон з Білоруссю вертольотами "Апачі" й танками "Абрамс".

Латвія з 15 серпня мобілізує додаткових прикордонників для посилення кордону з Білоруссю на тлі провокованої мігрантської кризи та гібридних загроз.