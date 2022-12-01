Про це повідомили в LRT з посиланням на мера Вільнюса Ремігіюса Шимашюса.

"Стели Антакальніського кладовища не обваляться так виразно, як обвалився нещодавно найбільший радянський пам'ятник у Ризі. Як і планували, стели зніматимуть організовано, окремими сегментами. Для цього може знадобитися до трьох тижнів", - сказав він.

Демонтаж пам'ятника відкладали через заборони ООН. Минулого тижня Міністерство юстиції Литви повідомило, що Комітет з прав людини ООН залишив під охороною стелу у Вільнюсі. Причиною цього було звернення нібито "етнічних росіян".

Скульптури демонтують попри рішення комітету ООН. Мін'юст і мерія стверджують, що комітет обманули доводами згаданих осіб про те, що пам'ятник нібито спаплюжать, а розташовані поруч останки перепоховають.

Влада Риги обіцяє передати зняті скульптури Національному музею Литви.

Наприкінці вересня одеські депутати провалили голосування за демонтаж пам'ятника Катерині II, яка вела активну антиукраїнську політику та доклала руку до ліквідації української державності.

У вересні невідомі розписали червоною фарбою пам'ятник Катерині ІІ та прирівняли її до президента РФ Володимира Путіна

30 листопада одеські депутати проголосували за демонтаж пам'ятника Катерині ІІ та Суворову.

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