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У Литві почали зносити найбільший пам'ятник військам СРСР

1 грудня, 2022 четвер
10:11
Світ найбільший пам'ятник військам СРСР, Литва, демонтаж

У столиці Литви Вільнюсі муніципалітет розпочав демонтаж найбільшого пам'ятника військам СРСР на Антакальніському цвинтарі

Про це повідомили в LRT з посиланням на мера Вільнюса Ремігіюса Шимашюса.

"Стели Антакальніського кладовища не обваляться так виразно, як обвалився нещодавно найбільший радянський пам'ятник у Ризі. Як і планували, стели зніматимуть організовано, окремими сегментами. Для цього може знадобитися до трьох тижнів", - сказав він.

Демонтаж пам'ятника відкладали через заборони ООН. Минулого тижня Міністерство юстиції Литви повідомило, що Комітет з прав людини ООН залишив під охороною стелу у Вільнюсі. Причиною цього було звернення нібито "етнічних росіян".

Скульптури демонтують попри рішення комітету ООН. Мін'юст і мерія стверджують, що комітет обманули доводами згаданих осіб про те, що пам'ятник нібито спаплюжать, а розташовані поруч останки перепоховають.

Влада Риги обіцяє передати зняті скульптури Національному музею Литви.

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