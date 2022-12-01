У Литві почали зносити найбільший пам'ятник військам СРСР
У столиці Литви Вільнюсі муніципалітет розпочав демонтаж найбільшого пам'ятника військам СРСР на Антакальніському цвинтарі
Про це повідомили в LRT з посиланням на мера Вільнюса Ремігіюса Шимашюса.
"Стели Антакальніського кладовища не обваляться так виразно, як обвалився нещодавно найбільший радянський пам'ятник у Ризі. Як і планували, стели зніматимуть організовано, окремими сегментами. Для цього може знадобитися до трьох тижнів", - сказав він.
Демонтаж пам'ятника відкладали через заборони ООН. Минулого тижня Міністерство юстиції Литви повідомило, що Комітет з прав людини ООН залишив під охороною стелу у Вільнюсі. Причиною цього було звернення нібито "етнічних росіян".
Скульптури демонтують попри рішення комітету ООН. Мін'юст і мерія стверджують, що комітет обманули доводами згаданих осіб про те, що пам'ятник нібито спаплюжать, а розташовані поруч останки перепоховають.
Влада Риги обіцяє передати зняті скульптури Національному музею Литви.
- Наприкінці вересня одеські депутати провалили голосування за демонтаж пам'ятника Катерині II, яка вела активну антиукраїнську політику та доклала руку до ліквідації української державності.
- У вересні невідомі розписали червоною фарбою пам'ятник Катерині ІІ та прирівняли її до президента РФ Володимира Путіна
- 30 листопада одеські депутати проголосували за демонтаж пам'ятника Катерині ІІ та Суворову.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.74
Купівля 39.74Продаж 40.4
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.37
- Актуальне
- Важливе