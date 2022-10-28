Про це йдеться в етері Еспресо.



"На Донецькому, Бахмутському, Авдіївському, Краматорському напрямках ситуація зараз дуже складна, останні два тижні є важкими та рішучими. Ми не даємо ворогу пройти, але у нього є спроби взяти Мар'їнку, тому там дуже спекотно. По Бахмуту ситуація також непроста, противник стратегічно хоче зайняти позиції цього міста та закріпитися, але всі ці намагання не увінчалися успіхом. Наші бійці відбили всі наступальній дії російських військ та відкинули їх трохи назад", - розповів командир роти батальйону "Свобода".



Євгеній Оропай зазначив, що спочатку йдуть обстріли, а потім окупанти запускають нормальних бійців або ПВК Вагнер, або навіть нових мобілізованих.



"Багато полонених, також багато приходять у важкому стані з ганчір'ям, по них видно, що їх не догодовують, їм не вистачає боєкомплектів та озброєння. Але при цьому ворога дійсно дуже багато. Нові мобілізовані за один-два тижні вже мають певні навички. Ворога не можна не дооцінювати, він навчається й у цьому також є складність, тому що їх велика маса. Однак, ми даємо противнику відсіч та робимо все, щоб показати гарний результат на Бахмутському напрямку, про який ви обов'язково дізнаєтеся через деякий час", - зауважив Оропай.

26 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські бійці відбили атаки окупантів в районах Іванграда, Бахмута, Бахмутського, Соледара, Курдюмівки, Красногорівки, Новомихайлівки, Невельського та Тернової

27 жовтня боєць "Легіону Свободи" Національної гвардії України Володимир Назаренко зазначив, що на Донеччині ворог не просувається вперед та зазнає величезних втрат

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb