У Маріуполі окупанти активізували знесення розбомблених ними ж будинків

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Окупанти активізують знесення будинків і знищення доказів. Перші комісії в складі колаборантів та МНС Росії пішли поквартирним обходом. Зачинені квартири у частково вцілілих будинках будуть вскривати задля "обстеження". Нова хвиля мародерства під офіційною протекцією на старті. Людей поперджають про виселення, але маріупольці продовжуть жити навіть у під’їздах зі страшними наслідками війни, як на Євпаторійської 45 (на фото)", - наголосив він.

Також зростає кількість імпровізованих могил. Їх заповнюють новими тілами після ексгумації. Рівень смертності надвисокий.

За словами Андрющенка, будівлю швидкої допомоги, де планували відкрити інфекційне відділення, збираються знести наступного тижня. Медичне обладнання перенесуть у сусіднє приміщення. Відкриття інфекційного відделення відклали не менш, ніж на 10 днів.

4 червня писали, що в Маріуполі росіяни зносять обстріляні будинки, а тіла загиблих мешканців вивозять на сміттєвий полігон, аби знищити докази вбивства ними цивільних.

9 червня росіяни почали остаточно зносити обстріляні будинки, не шукаючи під завалами тіл загиблих.

Станом на 11 червня мешканцям уцілілих квартир окупанти не давали забрати власні речі.

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