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Головна Культура У Мінкульті заявили, що виробництво серіалів залишається актуальним, попри критику

У Мінкульті заявили, що виробництво серіалів залишається актуальним, попри критику

14 серпня, 2023 понедiлок
21:25
Культура Ростислав Карандєєв

Т.в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявив, що завдання, які стояли перед Мінкультом під час створення телевізійних серіалів, залишаються актуальними й нині, попри критику

Про це кореспондентка Еспресо  Катерина  Галко розповіла після пресконференції у Києво-Печерській лаврі щодо програми духового відновлення.

"Ті завдання, які стояли перед Міністерством культури щодо виготовлення телесеріалів, вони значною мірою є дуже актуальними й зараз, всупереч тій великій критиці, яка була щодо цього проєкту. Знову ж таки, ми маємо зараз і повинні здійснювати документування подій, які відбуваються на фронті, відбуваються в цивільному житті. У ході цих подій, це буде неправильно, якщо держава не сприятиме кінокомпаніям, організаціям, які мали гарні проєкти й хотіли б їх реалізувати", - сказав т.в.о. міністра культури.

Карандєєв вважає, що український кінематограф нині має концентруватися на тому, що дає найбільший результат - це документалістика та високого ґатунку фільми, які допомагають глядачу після перегляду більш тверезо ставитися до подій на фронті.

"Наша історія - історія не тільки України, але й історія останнього століття, зокрема, воєнна - говорить про те, що інші країни, які так чи інакше переживали проблеми з війною знаходили в собі ресурси й необхідність виготовлення творів кінематографії, присвячених як військовій тематиці, так і тематиці мирного життя, розв'язання тих проблем. Через кінематограф, через правильно поданий сюжет, через правильно подану психологічну драму, можна у людини сформувати саме те, правильне відношення до тих подій, які на фронті, і переосмислити навіть свою діяльність на мирній території. Я думаю, що ми зараз маємо взагалі переосмислити відношення держави до тих культурних процесів, що відбуваються під час війни", - заявив Карандєєв.

Т.в.о. міністра наголосив, що країна зараз має зробити усе можливе, аби документальний кінематограф діяв, працював і мав підтримку.

"Якщо ми подивимося деякі проєкти, почитаємо синопсиси, то ми побачимо, що мирне життя є складовою воєнного. Насправді не може бути інакше. Ми всі є одним цілим: як цивільні люди, так і військові, у розв'язанні тих проблем, які стоять перед країною, на жаль, у цей момент військової агресії. Звичайно, є фільми, які, можливо, не зовсім доречні й це фільми легкого жанру, легкої драматургії. Можливо, за певних обставин вони теж були б необхідними. Та ми розуміємо, що психологічна діяльність, психологічне розвантаження - воно може бути й в цій формі", - підсумував Карандєєв.

Що відомо про діяльність Мінкульту та останні конфлікти

У травні на сайті Офісу президента з'явилася петиція про звільнення Олександра Ткаченка з посади міністра культури України у зв'язку з неналежним виконанням своїх посадових обов'язків. Станом на 2 червня вона набрала необхідних 25 тисяч голосів. 

23 червня активісти вимагали відставки міністра. Вони з'явилися з плакатами під час дискусії на Книжковому Арсеналі у Києві. Активісти були незадоволені тим, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не погодився з петицією про звільнення Ткаченка з посади, бо не бачить достатньо підстав для цього.

20 липня в інтерв’ю "Радіо Свобода" Ткаченко заявив, що не має наміру йти з посади. У цьому ж інтерв’ю він сказав, що вважає доречним витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору. 

Ввечері того ж дня президент України Володимир Зеленський доручив голові уряду Денису Шмигалю знайти заміну міністра культури та інформаційної політики. Одразу після звернення Зеленського Олександр Ткаченко подав прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. 

26 липня комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради не підтримав відставку міністра культури Олександра Ткаченка.

27 липня, Верховна Рада схвалила відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики України.

28 липня Кабінет Міністрів України на своєму засіданні призначив Ростислава Карандєєва т.в.о. міністра культури.

У липні на майданчику Prozorro з’явився новий тендер, з якого стало відомо, що Мінкульт виділяє значну суму коштів на знімання комедійного серіалу Юрія Горбунова "Смт Інгулець" під час війни. Фільмування обійдеться державі у 33 мільйони гривень. Шоумен наголосив, що це не великі гроші для 24 епізодів. Тоді суспільство відреагувало хвилею невдоволення, мовляв - не на часі.

Згодом Горбунов заявив, що відмовиться від державних 33 млн грн на зйомки серіалу "СМТ Інгулець" і наголосив, що знімальна група шукатиме інших спонсорів.

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