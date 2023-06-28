Так, слова китайського дипломата прокоментувала на брифінгу речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Укрінформ.

Напередодні Фу Цуна запитали про підтримку цілей України, які включають повернення інших українських регіонів, які зараз окуповані Росією, на що високопоставлений китайський дипломат сказав: "Я не розумію, чому б і ні".

Відповідаючи на запитання, чи відображають слова Фу Цуна позицію китайського уряду, Мао Нін сказала: "Позиція Китаю щодо української кризи є послідовною і чіткою. Ми вважаємо, що всі сторони повинні працювати над створенням сприятливих умов для політичного врегулювання кризи шляхом діалогу та переговорів".

При цьому вона не заперечила й не поставила під сумнів слова посла.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

24 лютого Пекін опублікував документ із позицією щодо політичного врегулювання в Україні. У так званому мирному плані Китаю війну РФ проти України названо "кризою".

У травні спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідав Україну й поспілкувався з президентом Зеленським. Пізніше він вирушив до Москви та низки європейських країн, аби представити там свій "мирний план". WSJ написав, що спецпредставник Китаю під час турне закликав домогтися негайного завершення війни в Україні, віддавши Росії захоплені території. Однак китайський дипломат цю інформацію заперечив.

2 червня Лі Хуей також заявив, що побачив готовність України та Росії до переговорів.