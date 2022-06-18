У нас є перспектива наростити експорт зернових до 50% від довоєнного обсягу, - експерт з аграрної політики Марчук

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Сьогодні й бізнес, і влада, і профільні міністерства працюють на те, щоб збільшувати пропускну можливість залізницею, автомобільним транспортом, саме зерновими фурами, також досить ефективно йде освоєння річкових портів через Дунай. Ми розуміємо, що це хороші варіанти розвитку логістичних систем. Для прикладу, у березні за цими всіма напрямками ми відвантажили близько 200 тисяч тонн, а у травні ця цифра сягає вже 1 740 тисяч тонн, тобто потенціал за кілька місяців виріс. Відповідно, ще є потенціал, щоб збільшувати такі можливості та нарощувати" – зауважив експерт з аграрної політики.



Заступник голови Всеукраїнської агарної ради зазначив, що поки не завжди ці напрямки справляються з таким великим потоком продукції.



"Тому ми говоримо, що у нас є перспектива за допомогою цих трьох напрямків наростити хоча б на 50% довоєнного експорту, які ми здійснювали через чорноморські порти. Нагадаю, що до війни через порти Чорного моря ми експортували приблизно 5 млн тонн, тобто зараз стоїть завдання вийти на позицію більш як 2 млн тонн експорту зернових щомісяця, за рахунок тих логістичних напрямків" – пояснив Денис Марчук.

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