Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Якщо ми візьмемо всі 7 критеріїв, які були виставлені Єврокомісією понад рік тому, то український парламент законодавчо вже доопрацював все. І навіть по 7-му пункту про права нацменшин на сьогодні колегами-законотворцями поданий законопроєкт до першого читання. Євроінтеграційний комітет вже розглянув цей проєкт закону, який був доповненням вже до проголосованого проєкту у грудні минулого року, та дав позитивну оцінку на відповідність критеріям ЄС. Я впевнена, що на найближчому засіданні Верховна Рада проголосує цей законопроєкт у першому та другому читаннях", - підкреслила народна депутатка України.

Марія Мезенцева зауважила, що ПАРЄ у жовтні буде розглядати окремий текст документа, резолюцію під назвою "Права нацменшин в Україні". Нардепка впевнена, що консультації на теренах ПАРЄ та Венеційської комісії пройдуть на достойному та експертному рівні.

"Міністерства інформаційної політики, культури, освіти, юстиції та МЗС, а також пані Стефанішина, як очільниця євроінтеграційного напрямку, – всі зараз сфокусувалися на цьому законопроєкті. Також хочу зазначити для українців, що парламент не ховається від декларування, тому очікуємо друге читання з відповідними правками. Крім того, днями президент підписав важливий закон щодо спецкомісії по відбору суддів до Конституційного суду. Тобто у нас вже фактично виконані не два пункти з рекомендацій ЄС, а майже всі. Я прошу нас всіх дочекатися жовтневого документа, а саме проміжного звіту від Єврокомісії стосовно цих 7 пунктів. І дуже чекаємо офіційного відкриття перемовин до кінця вже поточного року", - зазначила Мезенцева.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Нині Україна має виконати сім вимог Єврокомісії, поставлених у червні 2022 року, необхідних для збереження статусу кандидата:

завершити реформу добору суддів Конституційного суду;

продовжити судову реформу, включно з перевіркою доброчесності членів Вищої Ради правосуддя (ВРП) та провести добір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС);

продовжити боротьбу з корупцією, призначити голів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ);

продовжити боротьбу з відмиванням коштів та правоохоронну реформу;

боротися із впливом олігархів;

привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;

внести зміни в законодавство про національні меншини.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також зазначив, що Україна налаштована вступити до Євросоюзу раніше, ніж до НАТО, і перемовини щодо членства планує розпочати до кінця поточного року.

19 червня за даними іноЗМІ стало відомо, що Україна, за оцінкою Європейської комісії, виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в Європейському Союзі, водночас у Брюсселі відзначають прогрес, досягнутий попри повномасштабну війну РФ.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини.

Верховна Рада ухвалила закон про уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.

Руслан Стефанчук повідомив, що Верховна Рада планує до 1 вересня 2023 року ухвалити всі необхідні для перемовин щодо вступу України в Європейський Союз закони.