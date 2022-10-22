Про це повідомили в телеграмі Покровської МВА.

Якщо в енергетичному секторі не відбудуться покращення, то 24 жовтня ліфти не запрацюють. У МВА зауважили, що перепади напруги несуть небезпеку для тих, хто користується ліфтами. Також може зламатись обладнання.

21 жовтня на Донеччині росіяни пошкодили високовольтну мережу.

22 жовтня в Україні 1 451 603 абоненти залишилися без світла внаслідок російських ракетних ударів по енергетичних об'єктах

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