У Покровську на Донеччині вимкнули ліфти в будинках через проблеми зі світлом
У Покровську на Донеччині з 22 до 24 жовтня не працюватимуть ліфти в усіх будинках через проблеми з електроенергією
Про це повідомили в телеграмі Покровської МВА.
Якщо в енергетичному секторі не відбудуться покращення, то 24 жовтня ліфти не запрацюють. У МВА зауважили, що перепади напруги несуть небезпеку для тих, хто користується ліфтами. Також може зламатись обладнання.
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