У поліції назвали основні версії смерті відомого боксера Вірчиса, якого знайшли повішеним

Про це повідомляє поліція Києва.

У ніч з 27 на 28 січня у Дніпровському районі столиці перехожий виявив повішене тіло. Дружина Володимира Вірчиса вранці звернулась до поліції, що її чоловік зник після того, як уночі пішов з дому. Після цього вияснилось, що мертвим знайшли саме колишнього боксера.



Поліція Києва визначила дві основні версії смерті Володимира Вірчиса: вчинення самогубства або ж доведення до самогубства. В рамках кримінального провадження правоохоронці опитують рідних Вірчиса, його друзів та знайомих, свідків, а також очевидців події.



Також поліцейські перевіряють наявність у боксера проблем в особистому та професійному житті, неприязних відносин із будь-ким або ж боргових зобов’язань. Для встановлення остаточної причини смерті чоловіка призначена судово-медична експертиза.



Володимиру Вірчису було 48 років. На професійному рингу боксер провів 28 боїв, у яких здобув 26 перемог. Був інтерконтинентальним чемпіоном за версіями IBF (2003-2004) і WBO (2005-2006) у суперважкій вазі.