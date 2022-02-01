У поліції назвали основні версії смерті відомого боксера Вірчиса, якого знайшли повішеним
У поліції Києва дійшли висновку, що знаменитий український боксер Володимир Вірчис вчинив самогубство або ж його до цього довели
Про це повідомляє поліція Києва.
У ніч з 27 на 28 січня у Дніпровському районі столиці перехожий виявив повішене тіло. Дружина Володимира Вірчиса вранці звернулась до поліції, що її чоловік зник після того, як уночі пішов з дому. Після цього вияснилось, що мертвим знайшли саме колишнього боксера.
Поліція Києва визначила дві основні версії смерті Володимира Вірчиса: вчинення самогубства або ж доведення до самогубства. В рамках кримінального провадження правоохоронці опитують рідних Вірчиса, його друзів та знайомих, свідків, а також очевидців події.
Також поліцейські перевіряють наявність у боксера проблем в особистому та професійному житті, неприязних відносин із будь-ким або ж боргових зобов’язань. Для встановлення остаточної причини смерті чоловіка призначена судово-медична експертиза.
Володимиру Вірчису було 48 років. На професійному рингу боксер провів 28 боїв, у яких здобув 26 перемог. Був інтерконтинентальним чемпіоном за версіями IBF (2003-2004) і WBO (2005-2006) у суперважкій вазі.
- 28 січня українського боксера Володимира Вірчиса знайшли повішеним у Києві.
- За три тижні до своєї смерті український боксер Володимир Вірчис опублікував у соцмережі пост, де зізнався, що переживає важкі часи та намагається розпочати життя з нуля.
- 28 січня віцепрезидент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла, що Вірчис скаржився на зраду близької людини.
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