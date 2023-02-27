У прикордонному місті на Харківщині унаслідок влучання російського снаряда учора сталася пожежа: поранений чоловік
26 лютого в місті Вовчанськ зафіксували приліт російського снаряда в подвір'я, унаслідок цього сталося загоряння, осколкові поранення отримав чоловік
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Протягом минулої доби рашисти гатили з артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Зокрема у Вовчанську один зі снарядів влучив у подвір'я. Унаслідок цього осколкове поранення отримав 73-річний чоловік. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості.
Також пошкоджено домівку, знищено гараж та господарську споруду. Сталося загоряння.
У селі Курилівка Куп'янського району російськими обстрілами пошкоджений приватний будинок та гараж.
Крім того, 26 лютого піротехніки знешкодили ще 84 вибухонебезпечні предмети.
- За добу 22 лютого російські війська гатили по щонайменше 18 населених пунктах Харківської області.
- Уранці 23 лютого російські окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого дві жінки дістали поранення.
- 23 лютого рашисти гатили по прикордонних населених пунктах Харківської області. Унаслідок цього постраждали щонайменше вісім мирних жителів.
- 25 лютого російська армія обстрілювала Харківщину: в Куп'янську уражено приватні будинки та господарські будівлі, 82-річна жінка дістала поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.23
Купівля 39.23Продаж 39.82
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 41.89
- Актуальне
- Важливе