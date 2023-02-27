Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби рашисти гатили з артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Зокрема у Вовчанську один зі снарядів влучив у подвір'я. Унаслідок цього осколкове поранення отримав 73-річний чоловік. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості.

Також пошкоджено домівку, знищено гараж та господарську споруду. Сталося загоряння.

У селі Курилівка Куп'янського району російськими обстрілами пошкоджений приватний будинок та гараж.

Крім того, 26 лютого піротехніки знешкодили ще 84 вибухонебезпечні предмети.