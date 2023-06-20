У РФ засудили пілота через авіакатастрофу, в якій загинув 41 пасажир
Суд засудив до шести років ув'язнення пілота "Аерофлоту" Дениса Євдокимова через катастрофу Superjet 100, у якій загинув 41 пасажир - льотчик наполягає на несправності російського літака
Про це пише телеграм-канал "Авіаторщина".
За версією слідства, саме протиправні дії Євдокимова під час посадки призвели до руйнування літака та пожежі в аеропорту "Шереметьєво". Звинувачення ґрунтується на попередній експертизі, при цьому остаточна експертиза все ще не готова.
Сам пілот заперечує свою провину. За словами Євдокимова, Superjet 100 російського виробництва не відповідав нормам льотної придатності. Крім того, блискавка, що вдарила в літак, вивела з ладу електронну систему дистанційного керування, а механічного зв'язку органів управління кермовими поверхнями в SSJ-100 немає.
Відзначимо, що авіакатастрофа з Superjet 100 "Аерофлоту", якийц виконував рейс Москва - Мурманськ, відбулася 5 травня 2019 року. Після зльоту в літак ударила блискавка, борт повернувся в аеропорт вильоту, проте при посадці в "Шереметьєво" він сильно вдарився об смугу, спалахнув і зруйнувався. У пожежі загинула 41 особа, ще 10 постраждали.
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
- 14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
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- З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних поломок та аварій.
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