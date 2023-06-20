У РФ засудили пілота через авіакатастрофу, в якій загинув 41 пасажир

Про це пише телеграм-канал "Авіаторщина".

За версією слідства, саме протиправні дії Євдокимова під час посадки призвели до руйнування літака та пожежі в аеропорту "Шереметьєво". Звинувачення ґрунтується на попередній експертизі, при цьому остаточна експертиза все ще не готова.

Сам пілот заперечує свою провину. За словами Євдокимова, Superjet 100 російського виробництва не відповідав нормам льотної придатності. Крім того, блискавка, що вдарила в літак, вивела з ладу електронну систему дистанційного керування, а механічного зв'язку органів управління кермовими поверхнями в SSJ-100 немає.

Відзначимо, що авіакатастрофа з Superjet 100 "Аерофлоту", якийц виконував рейс Москва - Мурманськ, відбулася 5 травня 2019 року. Після зльоту в літак ударила блискавка, борт повернувся в аеропорт вильоту, проте при посадці в "Шереметьєво" він сильно вдарився об смугу, спалахнув і зруйнувався. У пожежі загинула 41 особа, ще 10 постраждали.