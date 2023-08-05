Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ми готові до будь-якого розвитку подій. Кожного разу, коли ми попереджаємо про присутність або посилення наявності ракетоносіїв РФ у Чорному морі – не залякування, а попередження. Кожний громадянин України має розуміти, що він інформаційно озброєний проти задумів ворога", - пояснила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України.

Наталя Гуменюк додала, що при попередженні про наявність ворожих ракетоносіїв не треба лякатися та панікувати, а потрібно це врахувати та оперативно діяти.

"Станом на зараз у корабельному угрупованні РФ, яке розгорнуто у кількості 11 кораблів у Чорному морі та один в Азовському, жодного ракетоносія на службі немає. Навіть той підводний човен, який чергував протягом двох діб, знову заведений у пункт базування. Це може означати, або присипання нашої пильності, або намагання ворога зосередити свої зусилля, отримати додаткові завдання і підготуватися до активного ракетного штурму. Ми стежимо за активністю стратегічної та тактичної авіації противника, яка час від часу посилюється. Нагадаю, коли у повітрі російський МіГ, то це не значить, що він несе "кинджали" і може бути балістична загроза, це означає, що йде збір оперативної інформації. Тому, треба бути пильними, пам'ятати, що війна триває, ракетні атаки можливі, але ніякої паніки, а тільки зосереджений комплекс дій", - підкреслила Гуменюк.