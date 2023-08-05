У Силах оборони назвали причини відсутності ракетоносіїв РФ у Чорному та Азовському морях
Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, капітан 1-го рангу, зазначила, що станом на зараз корабельне угруповання РФ розгорнуто без жодного ракетоносія у кількості 11 кораблів у Чорному морі та один в Азовському
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Ми готові до будь-якого розвитку подій. Кожного разу, коли ми попереджаємо про присутність або посилення наявності ракетоносіїв РФ у Чорному морі – не залякування, а попередження. Кожний громадянин України має розуміти, що він інформаційно озброєний проти задумів ворога", - пояснила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України.
Наталя Гуменюк додала, що при попередженні про наявність ворожих ракетоносіїв не треба лякатися та панікувати, а потрібно це врахувати та оперативно діяти.
"Станом на зараз у корабельному угрупованні РФ, яке розгорнуто у кількості 11 кораблів у Чорному морі та один в Азовському, жодного ракетоносія на службі немає. Навіть той підводний човен, який чергував протягом двох діб, знову заведений у пункт базування. Це може означати, або присипання нашої пильності, або намагання ворога зосередити свої зусилля, отримати додаткові завдання і підготуватися до активного ракетного штурму. Ми стежимо за активністю стратегічної та тактичної авіації противника, яка час від часу посилюється. Нагадаю, коли у повітрі російський МіГ, то це не значить, що він несе "кинджали" і може бути балістична загроза, це означає, що йде збір оперативної інформації. Тому, треба бути пильними, пам'ятати, що війна триває, ракетні атаки можливі, але ніякої паніки, а тільки зосереджений комплекс дій", - підкреслила Гуменюк.
- 2 серпня окупанти утримували в Чорному морі спочатку один ракетоносій, а потім вивели другий.
- 3 серпня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували 11 ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет типу "Калібр"
- 4 серпня речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що в Україні триває робота з перепрофілювання протиповітряної оборони для посилення захисту портової інфраструктури
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