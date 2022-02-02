У США вважають, що Росія може використовувати кібератаки як частину плану з дестабілізації та вторгнення в Україну

Про це вона сказала у середу, 2 лютого, після розмови з представниками Європейського Союзу та НАТО щодо загрози кібератак на Україну з боку Росії, передає Reuters.

"Ми попереджали протягом тижнів і місяців, публічно і приватно про потенційні атаки", - наголосила Нойбергер.

Вона додала, що кібератаки з боку Росії можуть траплятися часто, і вони ймовірно є частиною російської агресії, оскільки протягом останніх 10 років РФ показувала цим свою силу.



"Росіяни протягом останнього десятиліття використовували кібератаки як ключовий компонент своєї сили, в тому числі й в Україні", - сказала Нойбергер.





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