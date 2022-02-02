У США вважають, що Росія може використовувати кібератаки як частину плану з дестабілізації та вторгнення в Україну
Заступниця радника президента США з національної безпеки та кібернетичних і нових технологій Енн Нойбергер заявила, що Росія може використовувати кібератаки як частину своїх зусиль з дестабілізації та подальшого вторгнення в Україну
Про це вона сказала у середу, 2 лютого, після розмови з представниками Європейського Союзу та НАТО щодо загрози кібератак на Україну з боку Росії, передає Reuters.
"Ми попереджали протягом тижнів і місяців, публічно і приватно про потенційні атаки", - наголосила Нойбергер.
Вона додала, що кібератаки з боку Росії можуть траплятися часто, і вони ймовірно є частиною російської агресії, оскільки протягом останніх 10 років РФ показувала цим свою силу.
"Росіяни протягом останнього десятиліття використовували кібератаки як ключовий компонент своєї сили, в тому числі й в Україні", - сказала Нойбергер.
- Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що сьогодні є лише одна країна, яка могла б займатися кібератаками, - це Російська Федерація.
- 15 січня стало відомо, що до кібератаки на українські урядові сайти може бути причетна група хакерів, яку пов'язують з білоруською розвідкою.
- 16 січня у Міністерстві цифрової трансформації України заявили, що за кібератакою на урядові сайти стоїть Росія.
- 1 лютого повідомлялося, що Енн Нойбергер зустрінеться з європейськими союзниками цього тижня, щоб обговорити шляхи підтримки цифрового захисту України у разі кібератак з боку Росії.
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