У США заявляють про прогрес у складних відносинах з Китаєм
Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що в ході візиту до Китаю провела відверті й продуктивні переговори з китайськими високопосадовцями, та висловила впевненість, що її поїздка допоможе стабілізувати хиткі відносини між країнами
Про це глава Мінфіну сказала, завершуючи свій чотириденний візит до Китаю, повідомляє Reuters.
Єллен зауважила, що між США та Китаєм залишаються розбіжності з низки питань, зокрема, стосовно несправедливих економічних практик та нещодавніх каральних дій проти американських компаній, але вона впевнена, що її візит посприяв зусиллям США "поставити американо-китайські відносини на надійнішу основу".
"Сполучені Штати та Китай мають значні розбіжності. Але ми з президентом Байденом не бачимо відносини між США та Китаєм у рамках конфлікту великих держав. Ми віримо, що світ достатньо великий, аби обидві наші країни могли процвітати", - сказала Єллен.
Зокрема вона нагадала, що метою її візиту було встановити та поглибити зв’язки з новою економічною командою китайського уряду, зменшити ризики непорозумінь і прокласти шлях для співпраці в таких сферах, як зміна клімату та боргова проблема.
"Я вважаю, ми досягли певного прогресу, і думаю, що ми можемо мати здорові економічні відносини, які принесуть користь і нам, і всьому світу", - заявила Єллен, додавши, що вона очікує більш активної й регулярної комунікації між фінансовими відомствами двох країн.
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Вона також розповіла, що китайські офіційні особи висловили занепокоєння очікуваним указом президента США про обмеження зовнішніх інвестицій, але вона запевнила їх, що будь-який такий крок стосуватиметься дуже вузької сфери та вводитиметься в дію прозоро й публічно.
Міністр також запевнила китайських урядовців, що вони можуть звертатись до уряду США, якщо в них виникають занепокоєння діями американської сторони, й Вашингтон готовий буде надати пояснення чи навіть скорегувати свої кроки в разі, якщо вони, через недостатньо ретельне опрацювання, "ненавмисно призведуть до негативних для китайської сторони наслідків".
"Жоден візит не розв'яже наші проблеми миттєво. Але я очікую, що ця поїздка допоможе побудувати стійкий і продуктивний канал зв’язку", – заявила Єллен.
- 18 червня державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Пекіна. Він став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай з 2018 року. Того ж дня міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган та держсекретар США Ентоні Блінкен провели переговори. Говорили про відносини між країнами та війну в Україні.
- 19 червня Блінкен зустрівся з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Вони обговорили співпрацю та сприяння глобальному миру.
- 6 липня міністерка фінансів США Джанет Єллен прибула з офіційним чотириденним візитом до Китаю для налагодження зв'язків між економіками країн.
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