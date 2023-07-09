У США заявляють про прогрес у складних відносинах з Китаєм

Про це глава Мінфіну сказала, завершуючи свій чотириденний візит до Китаю, повідомляє Reuters.

Єллен зауважила, що між США та Китаєм залишаються розбіжності з низки питань, зокрема, стосовно несправедливих економічних практик та нещодавніх каральних дій проти американських компаній, але вона впевнена, що її візит посприяв зусиллям США "поставити американо-китайські відносини на надійнішу основу".

"Сполучені Штати та Китай мають значні розбіжності. Але ми з президентом Байденом не бачимо відносини між США та Китаєм у рамках конфлікту великих держав. Ми віримо, що світ достатньо великий, аби обидві наші країни могли процвітати", - сказала Єллен.

Зокрема вона нагадала, що метою її візиту було встановити та поглибити зв’язки з новою економічною командою китайського уряду, зменшити ризики непорозумінь і прокласти шлях для співпраці в таких сферах, як зміна клімату та боргова проблема.

"Я вважаю, ми досягли певного прогресу, і думаю, що ми можемо мати здорові економічні відносини, які принесуть користь і нам, і всьому світу", - заявила Єллен, додавши, що вона очікує більш активної й регулярної комунікації між фінансовими відомствами двох країн.

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Вона також розповіла, що китайські офіційні особи висловили занепокоєння очікуваним указом президента США про обмеження зовнішніх інвестицій, але вона запевнила їх, що будь-який такий крок стосуватиметься дуже вузької сфери та вводитиметься в дію прозоро й публічно.

Міністр також запевнила китайських урядовців, що вони можуть звертатись до уряду США, якщо в них виникають занепокоєння діями американської сторони, й Вашингтон готовий буде надати пояснення чи навіть скорегувати свої кроки в разі, якщо вони, через недостатньо ретельне опрацювання, "ненавмисно призведуть до негативних для китайської сторони наслідків".

"Жоден візит не розв'яже наші проблеми миттєво. Але я очікую, що ця поїздка допоможе побудувати стійкий і продуктивний канал зв’язку", – заявила Єллен.