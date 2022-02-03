У світі започаткували новий формат Україна-ЄС-НАТО для обговорення безпекових питань та російської агресії

Про це дипломат повідомив у Twitter.



"Сьогодні започаткований новий формат для обговорення безпекових питань: Україна-ЄС-НАТО. Зовнішні загрози продовжують об'єднувати міжнародних партнерів України, які готові й надалі зміцнювати інституційні спроможності для ефективної протидії викликам у безпековій сфері та агресії РФ", - написав Ченцов.



Також у Twitter про цю зустріч написала голова Комітету ЄС з політики та безпеки Дельфіна Пронк і зазначила: "Ніщо про вас без вас".



"Разом із заступником генсека НАТО зустрілися з послами України в ЄС і НАТО, щоб обмінятися думками щодо останніх подій і продемонструвати нашу міцну співпрацю", - йдеться у повідомленні.



Як повідомлялося раніше, наступного тижня планується провести саміт Німеччини, Польщі та Франції у форматі Веймарського трикутника, де лідери держав мають обговорити російську агресію щодо України.

3 лютого розвідка США викрила план Росії сфабрикувати відео, на якому зображено напад українців на російську територію або російськомовних людей на Сході України та використати це як привід для вторгнення.

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