У світі започаткували новий формат Україна-ЄС-НАТО для обговорення безпекових питань та російської агресії
У четвер, 3 лютого, представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов повідомив, що у Брюсселі відбулася перша зустріч у новому форматі Україна-ЄС-НАТО, який спрямований на координацію дій та поглядів щодо протидії російської агресії
Про це дипломат повідомив у Twitter.
"Сьогодні започаткований новий формат для обговорення безпекових питань: Україна-ЄС-НАТО. Зовнішні загрози продовжують об'єднувати міжнародних партнерів України, які готові й надалі зміцнювати інституційні спроможності для ефективної протидії викликам у безпековій сфері та агресії РФ", - написав Ченцов.
Також у Twitter про цю зустріч написала голова Комітету ЄС з політики та безпеки Дельфіна Пронк і зазначила: "Ніщо про вас без вас".
"Разом із заступником генсека НАТО зустрілися з послами України в ЄС і НАТО, щоб обмінятися думками щодо останніх подій і продемонструвати нашу міцну співпрацю", - йдеться у повідомленні.
- Як повідомлялося раніше, наступного тижня планується провести саміт Німеччини, Польщі та Франції у форматі Веймарського трикутника, де лідери держав мають обговорити російську агресію щодо України.
- 3 лютого розвідка США викрила план Росії сфабрикувати відео, на якому зображено напад українців на російську територію або російськомовних людей на Сході України та використати це як привід для вторгнення.
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