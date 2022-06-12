У Тбілісі на вулиці знайшли документи з особистими даними дипломатів, - ЗМІ

Про це повідомляє грузинський телеканал Formula.

Документи зокрема містили інформацію про телефонні номери й банківські перекази дипломатів.

Про інцидент уже дізналося міністерство внутрішніх справ Грузії. Там заявили, що допитали представника компанії, відповідального за документи, і він повідомив, що їх мали викинути.

Служба захисту персональних даних Грузії заявила, що їй відомо про виявлення персональних даних дипломатів.

"Щойно інформація з’явилася у ЗМІ, і оскільки в повідомленнях ішлося про питання в межах компетенції Служби, вона одразу почала вивчати заходи, вжиті для забезпечення безпеки даних", - повідомило відомство.

Опозиційна партія "Єдиний національний рух", пов’язана з експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, закликала Службу держбезпеки країни розслідувати факт "нехлюйського ставлення до персональної інформації" іноземних дипломатів.

Нагадаємо, це не перший випадок, пов'язаний із витоком особистих даних дипломатів у Грузії. У вересні 2021 року в мережі були злиті записи розмов, які називають таємними записами Служби держбезпеки Грузії. Вони зокрема містили деталі розмов посла ЄС Карла Харцеля, дипломатів США, Ізраїлю та деяких інших країн.

2 березня стало відомо, що Грузія терміново подає заявку на надання статусу кандидата у члени Євросоюзу.

14 травня "президент" самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов видав "указ" щодо призначення на 17 липня псевдореферендуму про входження до складу РФ.

Пізніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що держава не проводить будь-якої роботи щодо приєднання у свій склад окупованої в Грузії Південної Осетії.

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