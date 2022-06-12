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У Тбілісі на вулиці знайшли документи з особистими даними дипломатів, - ЗМІ

12 червня, 2022 неділя
16:57
Світ грузія

На вулицях Тбілісі були знайдені тисячі листівок з особистими даними дипломатів, акредитованих в Грузії, включаючи номери телефонів і банківські перекази

Про це повідомляє грузинський телеканал Formula.

Документи зокрема містили інформацію про телефонні номери й банківські перекази дипломатів.

Про інцидент уже дізналося міністерство внутрішніх справ Грузії. Там заявили, що допитали представника компанії, відповідального за документи, і він повідомив, що їх мали викинути.

Служба захисту персональних даних Грузії заявила, що їй відомо про виявлення персональних даних дипломатів.

"Щойно інформація з’явилася у ЗМІ, і оскільки в повідомленнях ішлося про питання в межах компетенції Служби, вона одразу почала вивчати заходи, вжиті для забезпечення безпеки даних", - повідомило відомство.

Опозиційна партія "Єдиний національний рух", пов’язана з експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, закликала Службу держбезпеки країни розслідувати факт "нехлюйського ставлення до персональної інформації" іноземних дипломатів.

Нагадаємо, це не перший випадок, пов'язаний із витоком особистих даних дипломатів у Грузії. У вересні 2021 року в мережі були злиті записи розмов, які називають таємними записами Служби держбезпеки Грузії. Вони зокрема містили деталі розмов посла ЄС Карла Харцеля, дипломатів США, Ізраїлю та деяких інших країн.

  • 2 березня стало відомо, що Грузія терміново подає заявку на надання статусу кандидата у члени Євросоюзу.
  • 14 травня "президент" самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов видав "указ" щодо призначення на 17 липня псевдореферендуму про входження до складу РФ.
  • Пізніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що держава не проводить будь-якої роботи щодо приєднання у свій склад окупованої в Грузії Південної Осетії.

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Новини
Грузія
Саакашвілі
дипломати
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