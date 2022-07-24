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У "зерновій угоді" неправильно написані назви українських портів - це говорить про якість документа, - журналістка Яресько

24 липня, 2022 неділя
13:39
Економіка експорт продовольства зерно порт

Катерина Яресько, журналістка проєкту SeaKrime Центру "Миротворець", зауважила, що ООН на етапі підготовки документа не взяла до уваги довідник, який визначає назви портів, що, на її думку, є дивним

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

Журналістка зауважила, що у підписаному документі по "зерновій угоді" неправильно вказані назви українських портів, саме про це вона запитала заступника міністра інфраструктури, Юрія Васькова.

Катерина Яресько зазначила:"Вказано Черноморськ замість Чорноморськ, Южний замість Південний. Є міжнародні визнані назви портів і чому сталася така прикра помилка у документі?"

Юрій Васьков відповів:"По-перше, документ був підготовлений ООН, як і сама ініціатива. Стосовно назви, це технічне питання, яке буде скореговано на наступних етапах, на яких будуть розроблятися документи діяльності координаційного центру. Важливі для нас  пункти про небезпечне проходження вантажних суден, а назви не змінюють суть документа."

Катерина Яресько прокоментувала: "Неправильне написання портів нам говорить про якість цього документу, який був підготовлений в ООН. Той довідник, який в ООН визначає назви портів, він чомусь не брався до уваги. І це дуже дивно."

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Україна
ООН
зерно
експорт зерна
Чорноморськ
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