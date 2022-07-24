У "зерновій угоді" неправильно написані назви українських портів - це говорить про якість документа, - журналістка Яресько
Катерина Яресько, журналістка проєкту SeaKrime Центру "Миротворець", зауважила, що ООН на етапі підготовки документа не взяла до уваги довідник, який визначає назви портів, що, на її думку, є дивним
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
Журналістка зауважила, що у підписаному документі по "зерновій угоді" неправильно вказані назви українських портів, саме про це вона запитала заступника міністра інфраструктури, Юрія Васькова.
Катерина Яресько зазначила:"Вказано Черноморськ замість Чорноморськ, Южний замість Південний. Є міжнародні визнані назви портів і чому сталася така прикра помилка у документі?"
Юрій Васьков відповів:"По-перше, документ був підготовлений ООН, як і сама ініціатива. Стосовно назви, це технічне питання, яке буде скореговано на наступних етапах, на яких будуть розроблятися документи діяльності координаційного центру. Важливі для нас пункти про небезпечне проходження вантажних суден, а назви не змінюють суть документа."
Катерина Яресько прокоментувала: "Неправильне написання портів нам говорить про якість цього документу, який був підготовлений в ООН. Той довідник, який в ООН визначає назви портів, він чомусь не брався до уваги. І це дуже дивно."
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