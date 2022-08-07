У звіті Amnesty International дуже багато маніпуляцій, - виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини

Про це в ефірі Еспресо сказав виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

"Я вважаю, що кожен має право на помилку. Не потрібно настільки гостро сприймати, як якийсь вердикт матеріал Amnesty International. Те, що вони зробили має бути розібрано по кісточкам і їм треба вказати, що вони зробили не так. Маніпуляції в матеріалі дуже багато - починаючи із заголовка, побудови структури тексту, з використанням матеріалів, маніпуляцією свідченнями. Навіть маніпулятивним є те, що не оприлюднений звіт, а пресанонс. Як правило, готується звіт, а навколо нього готуються всі матеріали, щоб його ввести в життя", - зазначив він.

Правозахисник вважає, що не потрібно виключно засуджувати організацію.

"Вони робили дуже непогані звіти щодо обстрілів РФ. І вони в одному з них зауважували, що росіяни стріляють невибірково незалежно від того, чи перебувають українські військові на території якихось об'єктів і вони намагаються знищувати цивільну інфраструктуру. Я б знімав цю гостроту ситуації через чіткий аналіз того, що опубліковано. Шельмування організації - це неправильна поведінка. Ми отримували від наших приймальнь у Донецькій та Луганській областях дані про те, що цей анонс і звіт розганяється росіянами з вимогою виходу ЗСУ з усіх населених пунктів", - підсумував Павліченко.

Нагадаємо, міжнародна неурядова правозахисна організація "Amnesty International" у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.

Президент України Зеленський прокоментував доповідь Amnesty International та сказав, що так правова організація намагається амністувати державу-терориста.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс прокоментувала заяву Amnesty International та сказала, якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки для мирних мешканців не було б.

Генеральний секретар Amnesty International Агнес Каламар відреагувала на критику доповіді її організації та заявила, що це не "послабить неупередженість" команди

На знак незгоди з позицією керівництва організації очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук 5 серпня 2022 року заявила про звільнення.