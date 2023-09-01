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Учені виявили, що рослини "кричать" від болю та стресу

1 вересня, 2023 п'ятниця
12:11
Наука квіти

Нове дослідження показує, що рослини можуть випромінювати ультразвукові звуки, коли вони зазнають стресу, наприклад, коли їх поранено. Це може бути одним зі способів, за допомогою яких вони повідомляють про свої страждання навколишньому світу

Про це інформує ScienceAlert.

"Навіть у тихому полі насправді є звуки, які ми не чуємо, і ці звуки несуть інформацію. Є тварини, які можуть чути ці звуки, тому існує ймовірність того, що відбувається багато акустичної взаємодії. Рослини постійно взаємодіють з комахами та іншими тваринами, і багато хто з цих організмів використовує звук для спілкування, тому було б дуже неоптимально, щоб рослини взагалі не використовували його", - сказав еволюційний біолог Лілах Хадані з Тель-Авівського університету в Ізраїлі.

Це дослідження показує, що рослини не такі пасивні, як вважалося раніше. Вони можуть "висловлюватися" у стані стресу, зокрема виділяти потужні аромати, змінювати колір чи форму. Це може бути способом сигналізації про небезпеку для інших рослин поблизу або залучення тварин для боротьби зі шкідниками.

Однак чи випромінюють рослини інші види сигналів, такі як звуки, до кінця не вивчено. Команда дослідників записала рослини томатів і тютюну в ряді умов та навчила алгоритм машинного навчання розрізняти звук, вироблений ненапруженими рослинами, зрізаними рослинами та зневодненими рослинами.

Звуки, які видають рослини, схожі на стукіт або клацання на частоті, занадто високій для людей, яку можна виявити в радіусі понад метр. Ненапружені рослини взагалі не шумлять.

квіти

Навпаки, стресові рослини набагато шумніші, випускаючи в середньому до 40 кліків на годину залежно від виду. А рослини, позбавлені води, мають помітний звуковий профіль. Вони починають клацати більше, перш ніж вони покажуть видимі ознаки зневоднення, посилюючись, коли рослина стає більш пересохлою.

Команда протестувала різні рослини й виявила, що виробництво звуку, здається, є досить поширеною діяльністю. Пшениця, кукурудза, виноград і кактус були записані й вони шуміли.

"Незрозуміло, як виробляються звуки. У попередніх дослідженнях було виявлено, що зневоднені рослини відчувають кавітацію, процес, при якому бульбашки повітря в стеблі утворюються, розширюються і руйнуються. Це, при розтріскуванні кулаків людини, виробляє чутний сплеск. Щось подібне може відбуватися і з рослинами", - йдеться в матеріалі.

Дослідники показали, що алгоритм може розрізняти звуки рослин. Цілком можливо, що інші організми могли б зробити те ж саме.

"Наприклад, метелик, який має намір відкласти яйця на рослину, або тварина, яка має намір з'їсти рослину, може використовувати звуки, щоб допомогти їм прийняти рішення. Тепер, коли ми знаємо, що рослини дійсно видають звуки, наступне питання звучить так: Хто може слухати? Нині ми досліджуємо реакції інших організмів, як тварин, так і рослин, на ці звуки, а також вивчаємо нашу здатність ідентифікувати та інтерпретувати звуки в повністю природних умовах", - додав Хадані.

  • Раніше бельгійські дослідники виявили потенційно шкідливі для здоров'я елементи в біорозкладному посуді.
  • Автономний університет Мадрида та Гарвардський університет, проаналізувавши вплив середземноморської дієти на здоров'я та якість життя людей, виявили зниження ризику смертності від раку.  
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