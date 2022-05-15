Угоду з Білоруссю про перевезення військових вантажів через порти Латвії розірвано

Про це інформує Delfi з посиланням на заяву Міністерства сполучення країни.

Крім того, Латвія перегляне двосторонні відносини з Росією та Білоруссю.

"Угода про пряме перевезення вантажів військового призначення залізничним транспортом з Республіки Білорусь до третіх країн з використанням портів Латвійської Республіки за рішенням уряду була прийнята 25 січня 1994 року, коли Латвія ще не вступила до Євросоюзу. Латвія вступила до ЄС 1 травня 2004 року, а 29 березня 2004 року стала членом НАТО.

У зв'язку з цим Латвія пов'язана правовими нормами цих міжнародних організацій, і угода з Білоруссю відповідає цим правилам. Також держуправління Латвії загалом переглядає двосторонні відносини з Росією та Білоруссю у контекст війни Росії в Україні", – йдеться в повідомленні.

13 травня, на позачерговому засіданні Ризької думи 39 депутатів проголосували за демонтаж радянського пам'ятника у парку Перемоги, за який Росія погрожувала Латвії

12 травня, сейм Латвії дозволив знести радянський пам'ятник у парку Перемоги у Ризі.

Влада Латвії заборонила в'їзд у країну російському співаку Філіпу Кіркорову та ще ряду артистів.

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