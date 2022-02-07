Україна очікує ще один вантаж з військовою допомогою від Великої Британії
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що незабаром Велика Британія здійснить ще одну поставку з військовою допомогою для України
Про це міністр написав у Twitter за підсумками розмови з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом.
"Обговорили з моїм колегою та хорошим другом Беном Воллесом безпекову ситуацію в регіоні та обмінялися думками щодо можливих сценаріїв", - повідомив Резніков.
Він подякував партнерам України за підтримку та військову допомогу, яку вони надсилають, на тлі посилення агресії РФ. Також Резніков анонсував чергову поставку з Великої Британії.
"До речі, ми очікуємо незабаром отримати вантаж від друзів з Великої Британії", - написав міністр.
- Як повідомлялося 17 січня, Велика Британія постачатиме Україні легкі протитанкові оборонні системи для захисту від агресії РФ.
- 5 лютого до "Борисполя" прибули військові транспортники з Великої Британії та США.
- Крім того, 7 лютого Бен Воллес заявив про перекидання до Польщі додаткових 350 військовослужбовців у рамках посилення Східного флангу НАТО через збільшення загроз від посиленої агресії Росії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.79
Купівля 27.79Продаж 28.12
-
EUR
Купівля 31.71Продаж 32.2
- Актуальне
- Важливе