Україна очікує ще один вантаж з військовою допомогою від Великої Британії

Про це міністр написав у Twitter за підсумками розмови з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом.

"Обговорили з моїм колегою та хорошим другом Беном Воллесом безпекову ситуацію в регіоні та обмінялися думками щодо можливих сценаріїв", - повідомив Резніков.

Він подякував партнерам України за підтримку та військову допомогу, яку вони надсилають, на тлі посилення агресії РФ. Також Резніков анонсував чергову поставку з Великої Британії.

"До речі, ми очікуємо незабаром отримати вантаж від друзів з Великої Британії", - написав міністр.

