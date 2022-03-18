Україна отримала ще 300 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС
Європейський союз перерахував ще 300 млн євро фінансової допомоги для України. Гроші підуть на закупівлю зброї
Про це повідомляє віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
"Сьогодні Україна отримала ще 300 млн євро у вигляді екстреної макрофінансової допомоги ЄС. Євросоюз продовжить надавати політичну, фінансову та гуманітарну допомогу", – йдеться в повідомленні.
Він додав, що ЄС вперше профінансує закупівлю і доставку зброї до країни, яка зазнала нападу.
- Нагадаємо, у п'ятницю, 11 березня, Євросоюз виплатив Україні перший транш €300 млн екстреної макрофінансової допомоги на тлі повномасштабного вторгнення Росії.
- Також повідомляли, що Європейський Союз планує закуповувати та розповсюджувати вакцини проти кору, поліомієліту, туберкульозу та COVID-19 для імунізації невакцинованих українських біженців.
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