Україні потрібно якомога швидше імплементувати угоду про асоціацію з ЄС, - дипломат Мінґареллі
Глава представництва ЄС в Україні 2016-2019 рр. Хюґ Мінґареллі переконаний, що Україні потрібно якомога швидше імплементувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, щоб покращити економічний стан та якісь життя українців
Дипломат розповів про це в етері Еспресо.
"Раджу своїм українським друзям якомога швидше імплементувати чинну угоду про асоціацію з ЄС, тому що в цій угоді є умови для глибокої та повної зони вільної торгівлі. Це означає, що Україна може відносно швидко стати членкинею єдиного європейського ринку. І це означає, що згідно з чинною угодою про асоціацію, ми можемо інтегрувати українську економіку в економіку Європейського Союзу. А це буде надзвичайно важливо, щоб покращити умови життя українців. Таким чином європейські бізнесмени могли б переконати наших політичних лідерів у тому, що Україну необхідно якомога швидше інтегрувати в ЄС", - зазначив Мінґареллі.
Дипломат додав, що українській владі необхідно пришвидшити економічні та політичні реформи в Україні.
"Україні також необхідно пришвидшити політичні та економічні реформи, щоб застосувати неймовірний економічний потенціал вашої країни. Таким чином ви переконаєте європейських лідерів, що Україну буде не тягарем, а перевагою, адже ваша країна має фантастичний потенціал", - зауважив Хюґ Мінґареллі.
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- Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що країни-лідери ЄС виступають проти надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.
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