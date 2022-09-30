Відео на пісню оприлюднили на YouTube-каналі співачки.

YAROMIYA – нове обличчя сучасної української музики. Перша пісня співачки - "Україна" – вийшла цього року. Слідом за ним YAROMIYA презентувала композицію "Журавлі", який досі набирає обертів у радіоефірі.

21 вересня з російського полону повернулися 215 українських героїв, з них 108 - бійці полку "Азов". Кожен день полону за спинами воїнів стоять їхні сім’ї, які продовжують боротьбу за звільнення та не дають світові забути імена героїв.

Нова пісня "Чекати тебе" та кліп були заготовлені ще до війни. А зараз композиція набула абсолютно нових значень у нинішніх реаліях.

"Чекати тебе" - це ліричний мотив про таке близьке всім нам почуття розлуки. Кожен з нас бодай раз в житті переживав розставання з коханими та близькими. Залишившись наодинці з власними найсокровеннішими роздумами, проживаєш нове усвідомлення себе і своїх почуттів. Ми мучимось, жадаємо зустрічі, переглядаємо в пам’яті щасливі миттєвості, а тим часом дні навколо стають похмуріші. Всі наші думки поглинає бажання зустрічі на віра в те, що вона обов’язково відбудеться. Я хочу присвятити цю пісню всім дружинам захисників з "Азовсталі", чоловіки яких ще, на жаль, не повернулись додому, але ми обов’язково дочекаємось!" - прокоментувала YAROMIYA.