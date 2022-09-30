Українська співачка присвятила пісню дружинам захисників "Азовсталі", які чекають на своїх чоловіків
Нова українська співачка YAROMIYA презентувала пісню "Чекати тебе" та кліп, які присвятила жінкам захисників Маріуполя, які досі залишаються в російському полоні
Відео на пісню оприлюднили на YouTube-каналі співачки.
YAROMIYA – нове обличчя сучасної української музики. Перша пісня співачки - "Україна" – вийшла цього року. Слідом за ним YAROMIYA презентувала композицію "Журавлі", який досі набирає обертів у радіоефірі.
21 вересня з російського полону повернулися 215 українських героїв, з них 108 - бійці полку "Азов". Кожен день полону за спинами воїнів стоять їхні сім’ї, які продовжують боротьбу за звільнення та не дають світові забути імена героїв.
Нова пісня "Чекати тебе" та кліп були заготовлені ще до війни. А зараз композиція набула абсолютно нових значень у нинішніх реаліях.
"Чекати тебе" - це ліричний мотив про таке близьке всім нам почуття розлуки. Кожен з нас бодай раз в житті переживав розставання з коханими та близькими. Залишившись наодинці з власними найсокровеннішими роздумами, проживаєш нове усвідомлення себе і своїх почуттів. Ми мучимось, жадаємо зустрічі, переглядаємо в пам’яті щасливі миттєвості, а тим часом дні навколо стають похмуріші. Всі наші думки поглинає бажання зустрічі на віра в те, що вона обов’язково відбудеться. Я хочу присвятити цю пісню всім дружинам захисників з "Азовсталі", чоловіки яких ще, на жаль, не повернулись додому, але ми обов’язково дочекаємось!" - прокоментувала YAROMIYA.
- 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.
- Згодом СБУ оприлюднила відео перших хвилин звільнення українських захисників.
- У Росії 29 вересня заговорили про екстрадицію командирів "Азова", звільнених із полону
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