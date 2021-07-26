Українські тенісистки вийшли у чвертьфінал парного турніру Олімпіади-2020
Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок вийшли у чвертьфінал парного турніру Олімпіади-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сестри Кіченок перемогли у другому колі парного турніру Олімпіади-2020 італійок Сару Еррані та Жасмін Паоліні. Зустріч завершилась з рахунком - 7:6, 6:2. Матч тривав 1 годину і 48 хвилин.
У чвертьфіналі Людмила і Надія Кіченок зіграють з парою представниць ОКР Веронікою Кудерметовою і Оленою Весніною. Зустріч відбудеться 27 липня.
Олімпіада-2020
Тенісний турнір. Парний розряд
Жінки
Друге коло
Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) - Сара Еррані / Жасмін Паоліні (Італія) - 7:6, 6:2
На Олімпіаді-2020 збірній України нагороди принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг та фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів.
З двома бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 36-е місце.
- Нагадаємо, 24 липня Дар'я Білодід здобула бронзу та принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо.
- 25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін став бронзовим медалістом Олімпіади-2020.
- 26 липня шаблістка Ольга Харлан програла в 1/16 фіналу змагань на Олімпіаді-2020 в Токіо.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.92
Купівля 26.92Продаж 27.16
-
EUR
Купівля 31.65Продаж 32.06
- Актуальне
- Важливе