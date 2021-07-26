Українські тенісистки вийшли у чвертьфінал парного турніру Олімпіади-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сестри Кіченок перемогли у другому колі парного турніру Олімпіади-2020 італійок Сару Еррані та Жасмін Паоліні. Зустріч завершилась з рахунком - 7:6, 6:2. Матч тривав 1 годину і 48 хвилин.



У чвертьфіналі Людмила і Надія Кіченок зіграють з парою представниць ОКР Веронікою Кудерметовою і Оленою Весніною. Зустріч відбудеться 27 липня.



Олімпіада-2020



Тенісний турнір. Парний розряд



Жінки



Друге коло



Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) - Сара Еррані / Жасмін Паоліні (Італія) - 7:6, 6:2

На Олімпіаді-2020 збірній України нагороди принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг та фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів.

З двома бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 36-е місце.