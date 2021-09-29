Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Український рефері бою Усик - Джошуа розповів, коли у поєдинку стався переломний момент

Український рефері бою Усик - Джошуа розповів, коли у поєдинку стався переломний момент

29 вересня, 2021 середа
14:20
Спорт Олександр Усик

Суддя Віктор Фесечко, який працював на поєдинку Олександра Усика проти Ентоні Джошуа, заявив, що українець перехопив ініціативу в сьомому раунді

Про це Фесечко розповів у інтерв'ю Obozrevatel.com.  

За його словами, Усик у поєдинку з Джошуа остаточно перехопив ініціативу в сьомому раунді та домінував на ринзі у другій половині поєдинку. 

"Перша половина була ще така "граюча", очки віддавалися туди-сюди. А у другій половині Усик став повністю домінувати, весь час додавав. І починаючи десь із 7-го раунду, Олександр вигравав бій", - сказав Фесечко.  

Він додав, що особисто знайомий з Усиком, але перед боєм з ним не спілкувався. 

"Ми знайомі. Але бажано в моменти бою якомога менше контактувати з бійцями. В Англії до боїв я не спілкувався ні з менеджерами, ні з промоутерами. Нас, суддів, відразу відвели в інший бік. У будь-якому випадку спілкування не потрібне, бо починаєш віддавати якусь перевагу. У Лондоні перед боєм нас привезли на арену, дали телевізор, і всі бої ми дивилися там. Уже після поєдинку ми з Усиком перетнулися в готелі, і я його привітав", - розповів Фесечко. 

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів (117:112, 116:112, 115:113) та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
Читайте також:
Олександр Усик
28 вересня, 2021 вiвторок
Цього не було 30 років: Усик оголосив про намір битися за звання абсолютного чемпіона світу
28 вересня, 2021 вiвторок
Усик заявив, що повезе чемпіонські пояси до окупованого Криму
COVID-сертификаты
27 вересня, 2021 понедiлок
У застосунку "Дія" не можна отримати внутрішній COVID-сертифікат без біометричного паспорта, - Мінцифри
Київ
+8
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.48
    Купівля 26.48
    Продаж 26.7
  • EUR
    Купівля 30.83
    Продаж 31.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
29 вересня
14:34
Уряд підтримав законопроєкт щодо прискорення реєстрації лікарських засобів для екстреного застосування
14:30
Китай представив супутник для дослідження Сонця, його планують запустити уже цьогоріч
14:14
Касету з інтерв'ю Леннона та невиданою піснею продали на аукціоні за $58 тис.
13:55
коронавірус
Уряд виділив ще 205 млн грн на COVID-доплати для медиків
13:50
Віктор Ляшко
МОЗ ініціює відсторонення керівників та анулювання ліцензій медзакладів за підробку COVID-документів
13:44
COVID-19
В Івано-Франківську лікарні з хворими на коронавірус заповнені на 70%, - мер
13:33
"Динамо" - "Бенфіка"
Змітає всіх зі шляху: Маркевич порадив "Динамо", як врятуватися від "Баварії у ЛЧ
13:20
Russia Today
YouTube заблокував два канали Russia Today німецькою мовою через фейки про коронавірус
13:16
Денис Шмигаль
Камбін додатково спрямує майже 400 млн грн на забезпечення лікарень киснем
13:16
Адріан Прокіп
"Транзит газу з Росії через Україну після 2024-го − це предмет політичних торгів", − експерт з питань енергетики Андріан Прокіп
13:04
Наріман Алієв
Режисер фільму "Додому" Алієв почав працювати над стрічкою про депортацію кримських татар
12:58
Намагалися продати чверть мільйона "доларів": СБУ викрила канал збуту фальшивої валюти
12:55
Манор Соломон (праворуч) проти "Інтера"
Україна наблизилася до Росії у таблиці коефіцієнтів УЄФА
12:38
СБУ оголосила підозру агенту ФСБ, який причетний до вбивства українського спецпризначенця
12:22
Ліонель Мессі (в центрі) проти "Манчестер Сіті"
Мессі відреагував на дебютний гол за ПСЖ у Лізі чемпіонів
12:15
У Києві на АЗС пасажир таксі вбив чоловіка, який чіплявся до працівника
12:12
Мінагро анонсувало запуск в Україні електронних земельних аукціонів
12:11
Швеція
У Швеції скасували більшість карантинних обмежень
11:45
пенсія
Накопичувальні пенсії: у Нацкомісії з цінних паперів розповіли, як гарантуватимуть захист вкладів
11:44
Карло Анчелотті (праворуч)
Тренер "Реалу" назвав дивну причину поразки від "Шерифа" у ЛЧ
11:44
Ентоні Блінкен
США звинуватили Росію у зриві конференції ОБСЄ щодо прав людини
11:28
КНДР провела випробування ракет
У КНДР заявили про випробування гіперзвукової ракети
11:28
Олег Пендзин
"З початку листопада зростуть ціни на товари", − економіст Олег Пендзин
11:19
Менні Пак'яо
Легендарний боєць Пак'яо підтвердив, що прощається з боксом та звернувся до фанів
11:09
Данило Гетманцев
Гетманцев розповів, скільки отримав держбюджет за місяць податкової амністії
11:07
безпілотнив ОБСЄ
Окупанти зірвали роботу місії ОБСЄ на кордоні РФ та окупованої Луганщини
10:54
Гроші
Фінансовий стан більшості українських родин погіршився за поточний рік – соцопитування
10:54
Дмитро Кулеба
"Навіть якщо доведеться створити РФ серйозні проблеми": Кулеба заявив, що Україна з партнерами готує умови для примушення агресора до миру
10:51
Джордж Камбосос
Скандал навколо бою за відібрані в Ломаченка титули отримав несподіване продовження
10:37
Семен Семенченко
СБУ завершила розслідування за чотирма статтями у справі щодо екснардепа Семенченка
10:36
газ
Україна висловила Єврокомісії позицію щодо газового контракту Росії та Угорщини
10:35
Хто перед трагедією Бабиного Яру коїв теракти у Києві, або До чого тут радянські спецслужби
10:32
Під Києвом зіткнулися вантажівка і легковик: двоє людей загинули, трьох госпіталізовано
10:19
Ліонель Мессі
Мессі встановив перше досягнення у Лізі чемпіонів у формі ПСЖ
10:14
Бабин Яр
В усіх школах України провели Національний урок пам’яті до 80-х роковин трагедії в Бабиному Яру
10:03
Сервет Газієв
Повалили на підлогу, били, поголили бороду: адвокат повідомила про тортури щодо політв'язня у "справі Хізб ут-Тахрір"
09:47
Олександр Усик
Промоутер Ф'юрі закликав Джошуа відмовитися від реваншу з Усиком
09:41
PR
саміт мерів
4-й Міжнародний саміт мерів у Києві зібрав понад 50 міських голів
09:37
антитерористичні навчання
Військовим в зоні ООС дозволили відповідати окупантам без узгодження з вищим керівництвом, - головнокомандувач ЗСУ Залужний
09:22
долар
Курс валют: долар знизився в ціні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV