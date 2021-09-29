Український рефері бою Усик - Джошуа розповів, коли у поєдинку стався переломний момент

Про це Фесечко розповів у інтерв'ю Obozrevatel.com.

За його словами, Усик у поєдинку з Джошуа остаточно перехопив ініціативу в сьомому раунді та домінував на ринзі у другій половині поєдинку.

"Перша половина була ще така "граюча", очки віддавалися туди-сюди. А у другій половині Усик став повністю домінувати, весь час додавав. І починаючи десь із 7-го раунду, Олександр вигравав бій", - сказав Фесечко.

Він додав, що особисто знайомий з Усиком, але перед боєм з ним не спілкувався.

"Ми знайомі. Але бажано в моменти бою якомога менше контактувати з бійцями. В Англії до боїв я не спілкувався ні з менеджерами, ні з промоутерами. Нас, суддів, відразу відвели в інший бік. У будь-якому випадку спілкування не потрібне, бо починаєш віддавати якусь перевагу. У Лондоні перед боєм нас привезли на арену, дали телевізор, і всі бої ми дивилися там. Уже після поєдинку ми з Усиком перетнулися в готелі, і я його привітав", - розповів Фесечко.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів (117:112, 116:112, 115:113) та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 26 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

28 вересня Олександр Усик піднявся на другу позицію в рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring.

28 вересня Олександр Усик заявив про бажання провести поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

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