Колишня очільниця Мінветеранів Лапутіна заявила, що мобілізувалася до СБУ

Про це вона повідомила у Facebook.

"Одним із викликів для мене з початку широкомасштабного вторгнення було залишатися у цивільному секторі. Звісно, я розуміла необхідність збереження стабільності діяльності уряду та РНБО в ті найбуремніші часи. Але й надалі вважаю, що українці, які мають досвід протидії російським спецслужбам, військовий і бойовий досвід із 2014 року, мають повернутися до лав сил безпеки та оборони", - написала ексчиновниця.

"Від сьогодні - мобілізована до лав Служби безпеки України! ВЛК пройдено", - додала Лапутіна.

Варто зазначити, що Лапутіна почала кар'єру у 1992 році – була оперуповноваженою підрозділу контррозвідки СБУ. Після створення антитерористичного центру СБУ "Альфа" її було запрошено до нього старшим офіцером. У 2014 році Лапутіна брала участь у захисті Краматорська. 25 березня 2020 року їй було присвоєно військове звання генерал-майора, вона стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України. Очолювала Мінветеранів із 18 грудня 2020 року.