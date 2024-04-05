Колишня очільниця Мінветеранів Лапутіна заявила, що мобілізувалася до СБУ
Колишня очільниця Мінветеранів Юлія Лапутіна заявила, що пройшла військово-лікарську комісію та мобілізувалася до Служби безпеки України
Про це вона повідомила у Facebook.
"Одним із викликів для мене з початку широкомасштабного вторгнення було залишатися у цивільному секторі. Звісно, я розуміла необхідність збереження стабільності діяльності уряду та РНБО в ті найбуремніші часи. Але й надалі вважаю, що українці, які мають досвід протидії російським спецслужбам, військовий і бойовий досвід із 2014 року, мають повернутися до лав сил безпеки та оборони", - написала ексчиновниця.
"Від сьогодні - мобілізована до лав Служби безпеки України! ВЛК пройдено", - додала Лапутіна.
Варто зазначити, що Лапутіна почала кар'єру у 1992 році – була оперуповноваженою підрозділу контррозвідки СБУ. Після створення антитерористичного центру СБУ "Альфа" її було запрошено до нього старшим офіцером. У 2014 році Лапутіна брала участь у захисті Краматорська. 25 березня 2020 року їй було присвоєно військове звання генерал-майора, вона стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України. Очолювала Мінветеранів із 18 грудня 2020 року.
- 5 лютого 2024 року міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна написала заяву на відставку з посади.
- 7 лютого Рада підтримала її звільнення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.81 Купівля 38.81Продаж 39.34
- EUR Купівля 42.1Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе