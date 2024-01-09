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Навіть якщо нас ламатимуть через коліно, голосувати зараз неможливо: нардеп Осадчук про мобілізаційний законопроєкт

9 січня, 2024 вiвторок
22:48
Україна Андрій Осадчук

Андрій Осадчук, народний депутат України, зазначив, що урядовий законопроєкт по мобілізації треба відкликати, швиденько переписувати всі статті та інтегрувати у новий законопроєкт

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз всі абсолютно відомства від Міноборони до комітетів ВР визнають, що не тільки 72 сторінки законопроєкту потребують корегування, а ледь не кожний абзац цього потребує. Крім того, подано ще 4 альтернативних законопроєкти, які теж треба розглядати. Нагадаю, що кожен депутат має отримати за 7 днів до голосування висновки профільного комітету щодо всіх законопроєктів. Сьогодні 9 січня профільний комітет не прийняв ніякого рішення ні по урядовому законопроєкту, ні по альтернативних. З точки зору логіки парламентського механізму урядовий законопроєкт треба відкликати, швиденько там переписувати всі статті та інтегрувати у новий законопроєкт", - зауважив народний обранець.

Андрій Осадчук підкреслив, що парламент йде за процедурою, але на це витрачається час. А чи є у наших військових місяць чи півтора, поки буде вдосконалюватися процес мобілізації? Тому, на його думку, ситуація критична й умисно так створена.

"Для того, щоб ухвалювати будь-яке складне рішення, треба мати весь об'єм інформації. А щоб ухвалювати рішення по мобілізації, треба мати доступ до величезної кількості секретної військової інформації. І повірте мені, можливо, тільки депутати Комітету нацбезпеки, оборони й розвідки володіють такими знаннями, а більшість депутатів взагалі не знають, який у нас рівень комплектації, який рівень втрат, який час йде на підготовку, який бюджет і на що треба. Депутати цього не знають", - прокоментував нардеп.

За його словами, за цих умов депутатів поставили у ситуацію, коли вони зобов'язані ухвалювати рішення, від якого залежить обороноздатність країни.

"Я готовий підтримувати раціональні рішення, але зараз голосувати за цей законопроєкт, якщо нас будуть ламати через коліно на цьому тижні, абсолютно неможливо. Найрозумніше, що можна зробити Верховному Головнокомандувачу – взяти лідерство у цьому питанні. На мою думку, провести це все через РНБО, ухвалити указом президента. А щодо деталей, які треба ухвалити Верховній Раді, спустити вже відпрацьовані деталі новим законопроєктом, і тоді, можливо, у максимально більш-менш стислі терміни ми зможемо перезавантажити мобілізацію, від якої залежить виживання країни", - наголосив Осадчук.

  • 19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
  • 25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.
  • 8 січня на засіданні комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. А комітет з соціальної політики ВР відправив законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання.
  • У Верховній Раді України станом на 9 січня зареєстрували вже п'ять законопроєктів про мобілізацію. Один із них – урядовий, який викликав чимало дискусій
Суспільство
Верховна Рада
мобілізація
Війна з Росією
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