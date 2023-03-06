Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 16-му турі прем'єр-ліги лідер турнірної таблиці "Дніпро-1" не зміг переграти "Олександрію" - 2:2. Команда Олександра Кучера з 36 очками залишилася на першій позиції. Лідер випереджає "Шахтар", який розтрощив "Металіст 1925" 7:0 та також набрав 36 пунктів, лише за додатковими показниками.

"Динамо" програло на своєму полі "Інгульцю" та з 30 балами опустилося на четверте місце. Киян випередила "Зоря", яка переграла "Ворсклу" 3:2 та з 31 очком стала третьою.