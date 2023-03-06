УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України після 16-го туру
За підсумками 16-го туру чемпіонату України з футболу "Шахтар" наздогнав лідера - "Дніпро-1", а "Зоря" відібрала третє місце у "Динамо"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 16-му турі прем'єр-ліги лідер турнірної таблиці "Дніпро-1" не зміг переграти "Олександрію" - 2:2. Команда Олександра Кучера з 36 очками залишилася на першій позиції. Лідер випереджає "Шахтар", який розтрощив "Металіст 1925" 7:0 та також набрав 36 пунктів, лише за додатковими показниками.
"Динамо" програло на своєму полі "Інгульцю" та з 30 балами опустилося на четверте місце. Киян випередила "Зоря", яка переграла "Ворсклу" 3:2 та з 31 очком стала третьою.
- 4 березня лідер УПЛ "Дніпро-1" зіграв внічию з "Олександрією", а "Динамо" на своєму полі поступилося "Інгульцю".
- 5 березня "Ворскла" у меншості програла "Зорі".
- Також 16-му турі "Шахтар" розтрощив "Металіст 1925" з рахунком 7:0.
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