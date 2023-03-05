"Шахтар" забив 7 голів "Металісту 1925" та наздогнав лідера УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Львові, де відбувалася гра, "Шахтар" зробив рахунок розгромним ще у першому таймі. Олександр Зубков зробив дубль, по голу забили Богдан Михайличенко та Лассіна Траоре.

По перерві побиття харків'ян продовжили Іван Петряк та Ярослав Ракицький. Ще один гол у власні ворота відправив Ігор Курило.

"Шахтар" переміг "Металіст 1925" 7:0, набрав 36 очок та наздогнав лідера прем'єр-ліги "Дінпро-1", який займає перше місце лише завдяки додатковим показникам.

Чемпіонат України

16-й тур

5 березня

"Металіст 1925" - "Шахтар" 0:7

Голи: Зубков, 5, 41, Михайличенко, 13, Траоре, 38, Курило, 56 (авт.), Петряк, 58, Ракицький, 66