"Шахтар" забив 7 голів "Металісту 1925" та наздогнав лідера УПЛ
У 16-му турі чемпіонату України з футболу "Шахтар" розтрощив "Металіст 1925" та наздогнав лідера УПЛ - "Дніпро-1"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Львові, де відбувалася гра, "Шахтар" зробив рахунок розгромним ще у першому таймі. Олександр Зубков зробив дубль, по голу забили Богдан Михайличенко та Лассіна Траоре.
По перерві побиття харків'ян продовжили Іван Петряк та Ярослав Ракицький. Ще один гол у власні ворота відправив Ігор Курило.
"Шахтар" переміг "Металіст 1925" 7:0, набрав 36 очок та наздогнав лідера прем'єр-ліги "Дінпро-1", який займає перше місце лише завдяки додатковим показникам.
Чемпіонат України
16-й тур
5 березня
"Металіст 1925" - "Шахтар" 0:7
Голи: Зубков, 5, 41, Михайличенко, 13, Траоре, 38, Курило, 56 (авт.), Петряк, 58, Ракицький, 66
- 4 березня лідер УПЛ "Дніпро-1" зіграв внічию з "Олександрією", а "Динамо" на своєму полі поступилося "Інгульцю".
- 5 березня у 16-му турі чемпіонату України "Ворскла" у меншості програла "Зорі".
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