УПЛ: "Зоря" здійснила переможний камбек у матчі з "Ворсклою" та випередила "Динамо"
5 березня у 16-му турі чемпіонату України з футболу "Ворскла" у меншості програла "Зорі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Олександрії, де відбувався матч, полтавці повели у рахунку на 5-й хвилині, коли забив Таулант Сефері. Невдовзі албанець реалізував пенальті, зробив дубль та збільшив перевагу "Ворскли".
"Зоря" скоротила відставання на 57-й хвилині зусиллями Володимира Бражка. А на 72-й хвилині луганці опинилися у більшості після вилучення Лукаса Раміреса.
"Зоря" скористалася чисельною перевагою у компенсований арбітром час. Спочатку Назарій Русин зрівняв рахунок. А потім Бражко забив з одинадцятиметрового та приніс луганцям перемогу 3:2.
"Зоря" набрала 31 очко та піднялася на третє місце. Луганці відсунули на четверту позицію "Динамо", в якого 30 балів. Полтавці з 18 пунктами - дев'яті.
Чемпіонат України
16-й тур
5 березня
"Ворскла" - "Зоря" 2:3
Голи: Сефері, 5, 16 (пен.) - Бражко, 57, 90+3 (пен.), Русин, 90+1
Вилучення: Рамірес, 72 ("Ворскла")
- 3 березня "Кривбас" переміг "Колос" у стартовому матчі 16-го туру чемпіонату України.
- 4 березня лідер УПЛ "Дніпро-1" зіграв внічию з "Олександрією", а "Динамо" на своєму полі поступилося "Інгульцю".
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