Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Олександрії, де відбувався матч, полтавці повели у рахунку на 5-й хвилині, коли забив Таулант Сефері. Невдовзі албанець реалізував пенальті, зробив дубль та збільшив перевагу "Ворскли".

"Зоря" скоротила відставання на 57-й хвилині зусиллями Володимира Бражка. А на 72-й хвилині луганці опинилися у більшості після вилучення Лукаса Раміреса.

"Зоря" скористалася чисельною перевагою у компенсований арбітром час. Спочатку Назарій Русин зрівняв рахунок. А потім Бражко забив з одинадцятиметрового та приніс луганцям перемогу 3:2.

"Зоря" набрала 31 очко та піднялася на третє місце. Луганці відсунули на четверту позицію "Динамо", в якого 30 балів. Полтавці з 18 пунктами - дев'яті.

Чемпіонат України

16-й тур

5 березня

"Ворскла" - "Зоря" 2:3

Голи: Сефері, 5, 16 (пен.) - Бражко, 57, 90+3 (пен.), Русин, 90+1

Вилучення: Рамірес, 72 ("Ворскла")