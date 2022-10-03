УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 5-го туру
Після 5-го туру чемпіонату України з футболу одноосібним лідером став "Шахтар"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 5-му турі прем'єр-ліги "Шахтар" переміг "Металіст" 6:1, набрав 13 очок та став одноосібним лідером. На другій позиції з 12 пунктами йде "Дніпро-1", який переграв "Львів" - 3:0. "Зоря", "Колос", "Олександрія" та "Верес" мають по 10 балів.
"Динамо" з 6 очками - дев'яте.
- 1 жовтня "Ворскла" у меншості перемогла у Києві "Інгулець".
- Також у суботу "Шахтар" переміг "Металіст" та став одноосібним лідером прем'єр-ліги.
- 2 жовтня в 5-му турі "Динамо" перемогло "Минай".
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